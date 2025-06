Urbanistica: il “Salva Casa Abruzzo” ora è legge

Il Consiglio regionale, con voto favorevole a maggioranza, ha approvato il “Salva Casa Abruzzo”. Una legge che contiene diverse disposizioni in tema di semplificazione edilizia e urbanistica. La norma modifica, inoltre, le leggi regionali n. 49 del 2012 e n. 29 del 2022, “Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive”. Il testo recepisce le indicazioni dell’impianto legislativo nazionale, declinando sul territorio regionale le specifiche esigenze del settore. Vengono aggiornate le regole che disciplinano il cambio delle destinazioni d’uso: in particolare, sulle abitazioni private, è favorito il recupero di sottotetti o magazzini. La legge, inoltre, consente di riqualificare le aree industriali dismesse, senza però consentire ampliamenti o nuove costruzioni. Il presidente Lorenzo Sospiri ha definito il testo, “una legge che restituisce il vero senso di servizio pubblico alla nostra regione”. Emiliano Di Matteo (FI), presidente della Commissione Territorio, che ha guidato tutto l’iter legislativo, ha posto l’attenzione sul risparmio che avranno i cittadini in caso di rinnovo del permesso di costruire, “non dovranno pagare due volte come in passato”, ha dichiarato. Critica la consigliera d’opposizione, Erika Alessandrini (M5S), che ha definito la norma “sfascia città”, dichiarando in Aula che “si sta facendo un enorme favore ai costruttori”. Antonio Blasioli, vicepresidente e consigliere PD, ha denunciato “il ritardo con il quale l’Abruzzo è intervenuto”. Toni più concilianti, invece dal consigliere di “Azione”, Enio Pavone, che ha definito il “Salva Casa”, “un testo che migliora la situazione del settore edilizio in Abruzzo. Meglio questo che niente”, ha detto.

Approvato all'unanimità anche il progetto legge che prevede l’istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco. L’obiettivo del provvedimento è puntare al miglioramento della qualità dell'informazione scientifica nel suo complesso, il rafforzamento della farmacovigilanza e la tutela professionale degli informatori, così come è già avvenuto grazie all’istituzione di analoghi registri in altre Regioni. Inoltre, si istituisce il Tavolo permanente sul farmaco, composto dai rappresentanti della Regione, dei farmacisti, dei medici e degli informatori farmaceutici che svolgerà un’importante funzione di collegamento, facilitando il flusso di informazioni tra tutti i protagonisti della filiera farmaceutica abruzzese, essenziale per il continuo miglioramento della sicurezza e dell'efficacia dei farmaci e dei parafarmaci. Il Consiglio regionale ha poi preso atto delle relazioni del Difensore civico relative alle annualità 2023 e 2024. Approvati anche i provvedimenti amministrativi relativi al Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia regionale di Protezione civile e al Rendiconto della gestione 2024 del Consiglio regionale.

Approvato, infine, il Regolamento relativo ai “Requisiti e standard di autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni”. La ratio della proposta di regolamento è quella di rispondere alle numerose sollecitazioni delle istituzioni locali e degli attori sociali nella regolamentazione al funzionamento di servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni nella regione Abruzzo. L’adozione della proposta di regolamento, unitamente al manuale tecnico-operativo che sarà oggetto di successiva approvazione da parte della Giunta regionale, garantirà la tutela dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine che entrano nei percorsi di accoglienza dei servizi residenziali e semiresidenziali a loro dedicati.

In apertura di seduta sono state discusse le seguenti interpellanze: "Verifica assenza farmaci per trattamento artrite reumatoide Ospedale Ss. Annunziata Chieti" (Di Marco); "Disservizi nei Pronto Soccorso nelle province di PE/CH/AQ" (Taglieri); "Applicazione D.L. 73/2024 convertito con L. 107/2024 e D. Lgs. 124/1998 recanti misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie" (Blasioli). Il consigliere Pepe, in coda alle interpellanze, (PD) ha chiesto l'attivazione di un tavolo di crisi sulla situazione dell'azienda Purem di Castellalto (TE).