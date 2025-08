Urbanistica: la mappa delle zone a rischio esondazione

Aggiornata la mappa delle aree di pericolo idraulico lungo il fiume Aterno-Pescara. A comunicarlo e' il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con decreto n. 145 del 26 giugno 2025, ai sensi dell’articolo 68, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 25, comma 2, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico difesa alluvioni dei bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro (PSDA), ha proposto l’aggiornamento del citato Piano delle aree di pericolo idraulico del fiume Aterno-Pescara dei seguenti ambiti: fiume Pescara , torrente Nora , fiume Lavinio, fiume Orta , fiume Tirino, fiume Aterno, fiume Sagittario, fiume Vera, torrente Raio, fiume Gizio, fiume Vella. Nei Comuni di: Pescara, Spoltore, San Giovanni Teatino, Chieti, Cepagatti, Pianella, Civitaquana, Catignano, Nocciano, Rosciano, Manoppello, Alanno, Turrivalignani, Lettomanoppello, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de' Passeri, Bolognano, Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria, Bussi sul Tirino, Capestrano, Popoli Terme, Vittorito, Raiano, Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, Villa Sant'Angelo, San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Poggio Picenze, Barisciano, Fossa, L'Aquila, Pizzoli, Scoppito, Barete, Cagnano Amiterno, Montereale, Corfinio, Roccacasale, Pratola Peligna, Prezza, Sulmona, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Pacentro (regione Abruzzo), come da cartografia illustrativa allegata.

Naturalmente l'aggiornamento del PSDA incide sulle possibilità di urbanizzazione lungo l'alveo fluviale, aumentandole o diminuendole, a seconda dei casi.