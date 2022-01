Sempre meno ostacoli per a costituenda Nuova Pescara. La scusa, vera o presunta, che sia l'impegno lavorativo ad impedire ai Consiglieri di partecipare alle Commissioni e alle Assemblee della Nuova Pescara, non ha più ragione d'essere. Il Ministro dell'Interno Lamorgese, secondo quanto riferisce il M5S, rispondendo alla deputata pentastellata Valentina Corneli, avrebbe chiarito che i "Consiglieri comunali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per Commissioni e Assemblee della Nuova Pescara". Dal Viminale arriva anche la notizia che altri finanziamenti sono in arrivo per le fusioni. Dopo la netta presa di posizione del PD e del M5S a favore della fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, numerosi sono gli interventi a favore della nuova realtà comunale come quella di Silvano Pagliuca, Presidente di Confindustria Chieti Pescara, l’Associazione che riunisce industriali e piccoli imprenditori. E quella del Senatore D'Alfonso, Presidente della Commissione Finanze del Senato, che avanza la proposta della nomina di un Commissario ad acta per accelerare la fusione dei tre comuni nell'unica realtà Nuova Pescara. L'ex Presidente della regione Abruzzo, per risolvere ed accelerare l'attività amministrativa dell'iter necessaria per arrivare finalmente alla Nuova Pescara, in una conferenza stampa tenuta ieri, ha anche annunciato un meeting da tenersi in primavera sul tema della Nuova Pescara e sui fondi del PNRR che possono essere intercettati, a cui parteciperanno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Malmoe la Città di riferimento per la fusione tra comuni.