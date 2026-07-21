Nuova Pescara, novità nella Commissione Statuto

Il consigliere comunale di Pescara Luigi Albore Mascia è stato eletto oggi presidente della Commissione Statuto del Nuovo Comune di Pescara. Francesca Giuliani (Montesilvano) è presidente vicaria. Giulia Zona (Spoltore) vice presidente.



"Si parte", ha commentato Albore Mascia, "in un clima di collaborazione e di condivisione, superando le appartenenze politiche e territoriali dei tre Comuni che si andranno a fondere. Questa Commissione ha un compito, che è quello di rivedere lo statuto, molto complesso innanzitutto perché i tempi sono ristretti: ad oggi, abbiamo quattro-cinque mesi per dare un assetto territoriale a un nuovo Ente che nasce in una maniera assolutamente originale nel nostro Paese, non essendoci precedenti. Siamo chiamati a riprendere l'ottimo lavoro fatto dalla commissione presieduta da Vincenzo Fidanza dal 2019 fino al 2023, che però non ha avuto riscontri nell'Assemblea costitutiva. La bozza di statuto elaborata da quella commissione, affiancata dal Prof. Romano Orrù, rappresenta un giacimento ereditato che adesso va rivisto e ricomposto anche con nuovi soggetti, poiché i componenti dell'Assemblea e della Commissione di oggi sono in parte diversi rispetto a quelli di allora".



Sulle finalità da perseguire in questa fase, Albore Mascia è stato chiaro: "La premura dei tre Comuni coinvolti è di creare, attraverso i municipi, un decentramento vero e proprio per il nuovo Ente che nascerà. Con i suoi 200mila abitanti, la Nuova Pescara ha la necessità di avere diramazioni territoriali utili a garantirne il funzionamento. Penso in particolare alla fase transitoria di rodaggio e di consolidamento, e alla necessità che tutto funzioni garantendo i servizi alle comunità. E questo non vuol dire, come si potrebbe pensare in maniera demagogica, che da una parte puntiamo a tagliare gli Enti e dall'altra li creiamo. Nello statuto, poi, vanno declinati gli strumenti di partecipazione che avvicinino ancora di più la comunità all'istituzione, come i referendum popolari e i Question Time. Ci dovrà essere, infine, un'attività di raccordo della Commissione Statuto con le sei commissioni tematiche".



Inevitabile il passaggio sulle scadenze. "Il tempo trascorso fino ad oggi è stato sicuramente messo a profitto, sono stati fatti passi da gigante, ma probabilmente manca ancora l'ultimo miglio per poter dire sì", ha detto Albore Mascia a margine dei lavori. "Nel momento in cui avverrà lo switch off bisogna garantire il funzionamento del Nuovo Comune per cui — come ci dicono i tecnici — ci sono ancora degli accorgimenti da mettere a punto prima di poter dire che si parte e si vara questa nave. Sicuramente il primo periodo potrà presentare delle difficoltà, ma non possiamo arrivarci disarmati: dobbiamo avere tutti gli strumenti di garanzia sul funzionamento. Quindi, se dovesse essere necessario avere più tempo per mettere tutto a sistema, non sarà una responsabilità della politica, ma una constatazione di carattere esclusivamente tecnico".



Per Marcello Antonelli, presidente del Consiglio comunale di Pescara e presidente della Assemblea costitutiva del Nuovo Comune, “l’elezione, avvenuta sostanzialmente all’unanimità e con un’elevata partecipazione dei capigruppo consiliari di Pescara, Montesilvano e Spoltore, rappresenta un’ottima notizia e un deciso cambio di passo rispetto al passato. È il giusto punto di partenza affinché la Commissione possa elaborare una bozza di statuto condivisa, capace di accogliere le esigenze dei tre Comuni. Ora sarà necessario entrare nel merito dei contenuti, ma quanto avvenuto oggi ci consente di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Nelle prossime settimane capiremo se la Commissione avrà tempo fino al 31 dicembre 2026 o se il periodo a disposizione sarà più ampio. Ringrazio i colleghi di Montesilvano e Spoltore, Walter Cozzi e Lucio Matricciani, per il contributo offerto al raggiungimento di questa soluzione. Rivolgo inoltre i migliori auguri di buon lavoro a Luigi Albore Mascia, che ho proposto fin dal primo momento per la sua grande esperienza amministrativa, e alle due vicepresidenti, la cui presenza rappresenta una novità e porterà ulteriore entusiasmo nelle attività della Commissione Statuto”.