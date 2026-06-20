Nuova Pescara, ora tocca alla Commissione Statuto

Prosegue l'iter di costituzione della nuova città di Pescara. A breve verrà convocata la Commissione Statuto che sarà chiamata a decidere sui quattro municipi (Pescara, Castellammare, Montesilvano, Spoltore) ipotizzati per il nuovo soggetto amministrativo. "Oggi, nel corso della Prima Commissione sulla Nuova Pescara, presieduta da Carlo Costantini, abbiamo proseguito l'esame della bozza del Regolamento degli uffici e dei servizi da sottoporre, entro il prossimo mese di luglio, all'Assemblea Costitutiva. La Direzione Generale del Comune di Pescara ha trasmesso gli emendamenti che avevamo richiesto per rendere il regolamento pienamente compatibile con la nascita di una città policentrica, con assessorati e uffici distribuiti sull'intero territorio di Nuova Pescara, compresi quelli di Spoltore e Montesilvano". Così Maria Luigia Montopolino, Capogruppo Lega al Comune di Pescara e membro della prima Commissione sulla Nuova Pescara. "Dal momento che la prossima settimana dovrebbe insediarsi la Commissione Statuto, - spiega - abbiamo deciso di avviare l'esame degli emendamenti, rinviandone il voto a una fase immediatamente successiva all'inizio dei lavori della stessa Commissione. E ciò per rendere coerente il nostro lavoro con gli indirizzi che essa definirà. Tra gli obiettivi vi sarà certamente l'istituzione dei municipi, che rappresenterebbero uno strumento fondamentale per rendere ancora più efficace l'impostazione di un regolamento basato sul decentramento amministrativo. Proseguiremo quindi il nostro lavoro – conclude Montopolino - con la consapevolezza di poter consegnare all'Assemblea Costitutiva, nei tempi previsti, una bozza di regolamento capace di interpretare al meglio la volontà di costruire un modello di città nuova, valorizzando le vocazioni e le peculiarità dei territori che la compongono".