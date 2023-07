Nuova Pescara: giovedì si vota lo Statuto (definitivo?)

Finalmente, dopo un tortuoso e complesso iter che nemmeno la Brexit dell’Inghilterra dalla Ue ci sarà la votazione finale sullo statuto della Nuova Pescara ovvero lo strumento normativo che regolerà i rapporti giuridici nella fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore.

L’appuntamento è per giovedì, 27 luglio 2023, alle ore 16:30, presso la sala consiliare del Comune di Montesilvano dove la Commissione Statuto della Nuova Pescara esaminerà la proposta del professor Romano Orrù e la voterà, si spera, all’unanimità.

Il rischio, come è stato già annunciato a mezzo stampa, è che in caso di inerzia dei consiglieri membri della commissione possa essere nominato un commissario ‘ad acta’ per la fusione.

Il presidente della Commissione Statuto Vincenzo Fidanza ha anche già convocato i consiglieri membri della Commissione per il giorno successivo, qualora non venga raggiunto il numero legale, ed anche per lunedì 31 luglio alle ore 8:30.