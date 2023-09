Nuova Pescara: Montesilvano e Spoltore battono Pescara

L‘Assemblea costitutiva Nuova Pescara di oggi, 19 settembre, ha approvato la bozza dello statuto della Nuova Pescara, confermando l’esito delle votazioni precedenti della settimana scorsa e di quella di due settimane fa. Allora come oggi il Consiglio comunale di Pescara ha votato compattamente contro, mentre quelli diMontesilvano e Spoltore altrettanto compattamente hanno votato a favore. La differenza però è che per l’approvazione della bozza di statuto oggi è bastata la maggioranza assoluta degli aventi diritto: su 65 presenti oggi 39 hanno detto sì e 26 no. Dopo questo primo step positivo la nascita della “Nuova Pescara” a partire dal 1 gennaio 2027, diventa dunque sempre più certezza. Il passo successivosarà la convocazione delle assisi dei tre Comuni che dovranno approvare l’accorpamento dei servizi in comune tra cui la gestione unica e esercizio associato della funzione dello sportello telematico delle attività produttive(Suap), dell'attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dei servizi in materia di statistica e dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei. Ed infine i tre Comuni dovranno inviare alla Regione la richiesta dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara con decorrenza dal primo gennaio 2027.