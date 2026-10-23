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Mistero a Lucoli: operaio trovato morto accanto all'auto in fiamme

Il corpo di Wissem Hmida, 29 anni, scoperto in una scarpata lungo via del Biancospino. L'ipotesi principale: una deflagrazione causata dall'impianto Gpl

Mistero a Lucoli: operaio trovato morto accanto all'auto in fiamme

Un passante ha notato la Chevrolet Aveo bianca bruciata sul margine della carreggiata, poi si è accorto del corpo senza vita poco distante, in una scarpata lungo via del Biancospino, nella zona di Prato Lonaro a Lucoli, a pochi metri dall'auto distrutta dalle fiamme. È così che è stato trovato Wissem Hmida, operaio tunisino di 29 anni. Sul corpo del giovane sono state rilevate ustioni. Le circostanze del decesso restano ancora da chiarire.

Gli accertamenti degli investigatori si concentrano ora sulle possibili cause dell'incendio. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malfunzionamento della vettura, dotata anche di impianto Gpl, che potrebbe aver provocato una deflagrazione e sbalzato il conducente fuori dall'abitacolo. Un'altra possibilità riguarda una perdita di liquido infiammabile che avrebbe alimentato le fiamme, coinvolgendo anche gli indumenti dell'uomo. Sull'automobile non sono stati rilevati segni di collisione con un albero vicino alla strada. La vettura è stata sequestrata per consentire ulteriori verifiche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lucoli, della Compagnia dell'Aquila e del Reparto operativo, insieme agli specialisti delle investigazioni scientifiche, ai carabinieri forestali e ai vigili del fuoco. La Procura dell'Aquila, con il pubblico ministero Mariarosa Bove, ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato. Il giovane abitava in un appartamento in affitto poco distante dal luogo del ritrovamento, dove le verifiche non avrebbero evidenziato elementi di interesse investigativo. Sarà l'autopsia a contribuire a chiarire le cause della morte. Dai primi accertamenti sanitari non sarebbero emerse lesioni immediatamente riconducibili a una colluttazione o all'utilizzo di oggetti contundenti.

Tags: Lucoli operaio morto auto ultime notizie Via del biancospino

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