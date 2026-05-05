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Metalmeccanico muore in fabbrica a Bazzano (Aq)

La vittima si chiamava Marco Rocchini, aquilano di 47 anni. Sconcerto e dolore in tutto in territorio

Metalmeccanico muore in fabbrica a Bazzano (Aq)

Un operaio metalmeccanico di 47 anni è morto questa mattina nella Hca di Bazzano (L’Aquila). Si chiamava Marco Rocchini, aquilano, sposato e con una bimba piccola. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118 dell’ospedale San Salvatore. Purtroppo non c’è stato nulla d fare: i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

La tragedia si sarebbe consumata davanti agli occhi del fratello, che lavora nella stessa azienda che produce rotoli di alluminio.

«È l’ennesima sconfitta di un sistema che non tutela la vita e l’incolumità dei lavoratori. Come sindacato esprimiamo vicinanza alla famiglia e ai colleghi del giovane operaio e proviamo un senso di tristezza di fronte a un episodio che si inserisce nei numerosi incidenti sul lavoro che affliggono anche la nostra regione» si legge nella nota del segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo.

«La Uil è da sempre impegnata in prima linea, innanzitutto con la campagna Zero morti sul lavoro che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema e di raggiungere obiettivi concreti per l’azzeramento di episodi di questo genere. Perché ogni lavoratore ha diritto a tornare a casa sano e salvo, e ogni perdita rappresenta una sconfitta per l’intera società. È necessario – conclude la nota di Lombardo – rafforzare i controlli, investire nella sicurezza e promuovere una cultura del lavoro che metta al centro la vita e la dignità delle persone».

Per accertamenti è stata disposta l’autopsia sul corpo dell vittima.

 

Tags: Marco rocchini L’Aquila operaio morto ultime notizie ultime notizie abruzzo

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