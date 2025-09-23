“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Ancora un operaio morto sul lavoro
La tragedia in un'azienda plastica la notte scorsa a Torino di Sangro: ha perso la vita un 52enne di Vasto travolto da una balla di juta
Ancora un operaio morto sul lavoro in Abruzzo. La quattordicesima vittima del 2025 e' un uomo di 52 anni di Vasto che è deceduto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. L'incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 3 all'interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. L'operaio è stato soccorso dal 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata all'obitorio del cimitero di Torino di Sangro. Accertamenti sulle cause dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri di Ortona.