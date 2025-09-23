Frase del giorno

23 Set, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Ancora un operaio morto sul lavoro

Ancora un operaio morto sul lavoro

La tragedia in un'azienda plastica la notte scorsa a Torino di Sangro: ha perso la vita un 52enne di Vasto travolto da una balla di juta

Ancora un operaio morto sul lavoro

Ancora un operaio morto sul lavoro in Abruzzo. La quattordicesima vittima del 2025 e' un uomo di 52 anni di Vasto che è deceduto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. L'incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 3 all'interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. L'operaio è stato soccorso dal 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata all'obitorio del cimitero di Torino di Sangro. Accertamenti sulle cause dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri di Ortona.

Tags: Morto operaio Torino di sangro vasto azienda abruzzo

Vedi anche

Ancora una morte bianca in Abruzzo: 46enne perde la vita in un cantiere a Torino di Sangro
Cronaca

Ancora una morte bianca in Abruzzo: 46enne perde la vita in un cantiere a Torino di Sangro

18 Feb, 2025
Operaio muore a 66 anni cadendo da un'impalcatura. Sequestrato il cantiere
Cronaca

Operaio muore a 66 anni cadendo da un'impalcatura. Sequestrato il cantiere

06 Feb, 2017
Record di truffati a Torino di Sangro. I carabinieri denunciano 6 persone alla Procura
Cronaca

Record di truffati a Torino di Sangro. I carabinieri denunciano 6 persone alla Procura

27 Feb, 2016
La spiaggia naturista di Torino di Sangro è forse troppo piccola?
Turismo

La spiaggia naturista di Torino di Sangro è forse troppo piccola?

13 Lug, 2015
Torino di Sangro. Forza Nuova chiede l'allontanamento dei profughi
Cronaca

Torino di Sangro. Forza Nuova chiede l'allontanamento dei profughi

24 Apr, 2015
Grazie a Chiodi l'Abruzzo regolamenta il naturismo a Torino di Sangro
Turismo

Grazie a Chiodi l'Abruzzo regolamenta il naturismo a Torino di Sangro

27 Mar, 2015
Operazione "Golf" contro i furti d'automobili: coppia in manette
Cronaca

Operazione "Golf" contro i furti d'automobili: coppia in manette

09 Feb, 2015
Abruzzo naked: a Torino di Sangro la prima spiaggia naturista
Life Style

Abruzzo naked: a Torino di Sangro la prima spiaggia naturista

18 Giu, 2014
Incidente mortale sulla 174 'Luci'. Muore operaio di 21 anni
Cronaca

Incidente mortale sulla 174 'Luci'. Muore operaio di 21 anni

08 Dic, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661