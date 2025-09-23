Ancora un operaio morto sul lavoro in Abruzzo. La quattordicesima vittima del 2025 e' un uomo di 52 anni di Vasto che è deceduto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. L'incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 3 all'interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. L'operaio è stato soccorso dal 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata all'obitorio del cimitero di Torino di Sangro. Accertamenti sulle cause dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri di Ortona.