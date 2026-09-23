Tragedia sul lavoro al Colosseo: muore a soli 22 anni

È Andrea Moretti, 22 anni, di Tottea, frazione di Crognaleto, in provincia di Teramo, l’operaio morto nella notte in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto all’interno del Colosseo, a Roma. Il giovane lavorava per una ditta teramana ed era specializzato nei lavori in fune in quota.

La magistratura è impegnata nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il Parco archeologico del Colosseo ha disposto, in segno di lutto, la chiusura al pubblico per la giornata odierna del settore del secondo ordine dove si è verificato l’incidente. L’area, secondo quanto comunicato dal Parco, non è stata sottoposta a sequestro.

Moretti, nonostante la giovane età, era già esperto come operaio rocciatore. Aveva seguito le orme del padre.

Il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, ha ricordato il 22enne come un giovane legato al territorio, agli amici e alla passione per i cavalli. Il primo cittadino ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.

La comunità di Crognaleto e l’intera provincia di Teramo si stringono attorno alla famiglia di Andrea in un momento di dolore profondo. Sul luogo dell’incidente continuano le verifiche per accertare le cause e le responsabilità di una tragedia che riporta drammaticamente l’attenzione sui rischi legati ai lavori in quota, anche in contesti di alto valore storico e artistico come il Colosseo.