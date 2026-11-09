Marsilio attacca Menna e Legnini: "Bullismo istituzionale e comizi elettorali"

"Il Presidente della Provincia ha chiamato a raccolta i sindaci del territorio per un'assemblea dedicata ad affrontare i postumi dell'emergenza idrogeologica provocata dalle piogge dell'aprile scorso. Lo ha fatto con la carta intestata della Provincia e l'ha convocata nell'Aula consiliare, dando il crisma del confronto 'istituzionale' all'evento". È quanto dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in una nota diffusa oggi.

Secondo Marsilio, dietro la convocazione dell'assemblea a Chieti si celava un chiaro disegno elettorale. "Menna e Legnini hanno tutto il diritto di fare campagna elettorale per Luciano D'Amico, ma non dovrebbero strumentalizzare il loro ruolo istituzionale (e le sedi che temporaneamente occupano) per trasformarle in sedi di partito e strumentalizzare riunioni convocate con la carta intestata delle istituzioni per fare comizi elettorali. È quello che è successo ieri a Chieti".

Il governatore sottolinea quella che definisce una mancanza di "cortesia e galateo istituzionale": l'invito al sottoscritto è arrivato a cose fatte, dimostrando totale assenza di rispetto. "Come dire: ti abbiamo allestito un processo, abbiamo deciso dove e quando, se vuoi venire arrangiati…". Marsilio evidenzia inoltre che nell'elenco dei relatori erano presenti i parlamentari del "campo largo" che sostengono D'Amico (presente al convegno), compreso "quell'ex Presidente della Regione passato alla storia per la tragica gestione dell'emergenza di Rigopiano del gennaio 2017", mentre è stata completamente ignorata la presenza in Parlamento di altrettanti parlamentari di centrodestra.

Durante la riunione, si è reclamato a gran voce "tutti e subito" i soldi per riparare i danni da dissesto idrogeologico. "A 'Meloni e Marsilio' vengono chiesti sull'unghia 150 milioni per rifare strade comunali e provinciali, ponti e viadotti, fognature e acquedotti, risarcire aziende e privati cittadini. Tutti a pontificare e a processare in contumacia i governi nazionale e regionale perché 'a sei mesi dall'evento i soldi ancora non arrivano'".

Marsilio definisce "curioso" che a dare lezioni su come si affrontino le emergenze siano stati i protagonisti del "più clamoroso fallimento sull'argomento". Il riferimento è alla nevicata del dicembre 2016 - gennaio 2017 e alla tragedia di Rigopiano. "Le cronache ricordano, infatti, che solo a gennaio 2019 – quindi solo due anni dopo – il governo Conte erogò 292 milioni – da distribuire su tre annualità – a fronte di un fabbisogno accertato dalla Regione di un miliardo e 119 milioni. Quindi, per essere più chiari: quando in Regione governava il centrosinistra e Conte guidava il governo, alla Regione i fondi per 'riparare' i danni vennero erogati dopo almeno due anni dall'evento e in tranche triennali fino al '21, in misura pari a un quarto del danno accertato. Dove erano i 'campioni' del Pd e del M5S (oltre che al governo…)? Perché non strillavano?".

Oggi, prosegue Marsilio, "quando il Piano dei Fabbisogni è stato appena redatto, attendendo che i Comuni alimentassero la piattaforma dedicata, già si vorrebbero le ruspe all'opera, e tutto ovviamente pagato dal Governo-Bancomat". Il governatore punta il dito anche sui tempi del Comune di Chieti: "Il Comune di Chieti guidato dal bravo sindaco Legnini è stato l'ultimo a inviare i dati per la ricognizione del danno. Li hanno inviati praticamente una settimana fa, e già vorrebbero ricevere i soldi per fare i lavori".

Un'ultima nota di approfondimento è dedicata al caso di Castiglione Messer Marino. Marsilio ricostruisce la vicenda: "Il 4 novembre scorso ho rappresentato a tutte le Autorità competenti che la responsabilità dell'isolamento che il paese rischia è esclusivamente della Provincia di Chieti presieduta da Menna. La dichiarazione dello Stato di Emergenza da me decretata (persino in anticipo sulla dichiarazione nazionale), permetteva e permette tuttora alla Provincia di intervenire in somma urgenza per rimuovere lo stato di pericolo e mettere in sicurezza i cittadini". Il governatore ammette che il piccolo Comune possa non avere le capacità amministrative e la liquidità di cassa per farlo, e che la sindaca abbia sbagliato la classificazione del danno nella richiesta inviata alla Regione (corretta solo dopo le sollecitazioni). "Ma la Provincia non poteva e non doveva sbagliare. Ha le risorse e i poteri per agire. Ha anche i soldi del Fondo della Coesione, che con l'Accordo firmato con il governo Meloni ha destinato alle strade provinciali di Chieti quasi 20 milioni di euro. Dei quali, almeno un terzo Menna non li ha ancora nemmeno impegnati".

Marsilio conclude con un duro attacco al Presidente della Provincia: "Un Presidente di Provincia che ha i poteri conferitigli dai decreti e dalla legge per intervenire, e i soldi per farlo, e che invece di accorrere con le ruspe e i cantieri a Castiglione Messer Marino porta la sindaca a spasso a protestare e a strillare per fare campagna elettorale, non si dimostra all'altezza del suo ruolo istituzionale. Impari a farlo, anche se il suo mandato volge al termine".