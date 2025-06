Verso le Comunali. Riparte la campagna elettorale

" Gianluca Fusilli torna in campo per il comune di Pescara e rappresenta l'unica offerta politica che consente di conquistare il ballottaggio. Poi si vedrà se, anche al secondo turno, prevarranno i veti rispetto al dovere dei voti. Se rimettiamo indietro le lancette dell'orologio e torniamo a giugno 2024 ci fu il veto su Azione e sulla lista degli Stati uniti d'Europa da parte dei 5Stelle, e subita da Costantini. Spero che dopo un anno siano consapevoli tutti che sei vuoi essere alternativa devi essere credibile."



"Accettammo il risultato più di un anno fa', non nascondemmo che non solo fosse sotto le nostre aspettative, ma c'era qualcosa che non riuscivamo a comprendere, soprattutto in molte di quelle sezioni contestate non ci ridavano i conti. I sondaggi allora ci davano esattamente il doppio di quanto poi risultò dall'esito elettorale"



"In questo periodo l'amministrazione comunale di Pescara ha esaurito la forza della narrazione, la novità è che la rottura è a destra dell'elettorato nei confronti di Masci, ma mai andrebbero a votare a sinistra. Per questo il voto utile a Pescara è Gianluca Fusilli, l'unico che può incrociare un voto deluso degli elettori di destra"



"Da un punto di vista politico, con il senno di quanto sta accadendo nel mondo, tra Israele-Palestina-Iran-Russia-Ungheria e con Trump alla guida degli USA, la proposta di un Europa finalmente forte, con esercito, politica fiscale, industriale, energetica comune era la risposta al mondo che cambia, appunto gli Stati Uniti d'Europa"



Così in una nota l'ex Deputato Camillo D'Alessandro, presidente regionale di Italia Viva