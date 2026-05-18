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Nichi Vendola in Abruzzo per la campagna elettorale

Doppio appuntamento a Chieti e Atessa mercoledì 20 maggio col presidente di Sinistra Italiana

Nichi Vendola in Abruzzo per la campagna elettorale

Doppio appuntamento in Abruzzo con Nichi Vendola, presidente nazionale di Sinistra Italiana, mercoledì 20 maggio, per discutere di futuro, diritti, ambiente e partecipazione democratica.

Si comincia alle ore 18.00 a Chieti, in Piazza G.B. Vico, a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Legnini. Un momento di confronto sui temi della giustizia sociale, della transizione ecologica e del rilancio delle comunità locali.

Nichi Vendola farà poi tappa, alle ore 20.30 ad Atessa, in Corso Vittorio Emanuele 120, con un incontro pubblico dedicato al dialogo con cittadini, associazioni e attivisti del territorio e con l’inaugurazione della sede di Sinistra Italiana.

“La presenza di Nichi Vendola rappresenta un’importante occasione di confronto politico e culturale – dichiara Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana – in un momento in cui è fondamentale ricostruire spazi di partecipazione e dare voce a istanze di giustizia sociale e ambientale, creando spazi di confronto”.

*Programma degli appuntamenti mercoledì 20 maggio*

*Chieti* – Piazza G.B. Vico – ore 18.00
Incontro pubblico con Nichi Vendola a sostegno di Giovanni Legnini sindaco

*Atessa (CH)* – Corso Vittorio Emanuele 120 – ore 20.30
Incontro pubblico con Nichi Vendola

Tags: Nichi vendola Chieti Campagna elettorale Sinistra italiana

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