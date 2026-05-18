Nichi Vendola in Abruzzo per la campagna elettorale

Doppio appuntamento in Abruzzo con Nichi Vendola, presidente nazionale di Sinistra Italiana, mercoledì 20 maggio, per discutere di futuro, diritti, ambiente e partecipazione democratica.



Si comincia alle ore 18.00 a Chieti, in Piazza G.B. Vico, a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Legnini. Un momento di confronto sui temi della giustizia sociale, della transizione ecologica e del rilancio delle comunità locali.



Nichi Vendola farà poi tappa, alle ore 20.30 ad Atessa, in Corso Vittorio Emanuele 120, con un incontro pubblico dedicato al dialogo con cittadini, associazioni e attivisti del territorio e con l’inaugurazione della sede di Sinistra Italiana.



“La presenza di Nichi Vendola rappresenta un’importante occasione di confronto politico e culturale – dichiara Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana – in un momento in cui è fondamentale ricostruire spazi di partecipazione e dare voce a istanze di giustizia sociale e ambientale, creando spazi di confronto”.



*Programma degli appuntamenti mercoledì 20 maggio*



*Chieti* – Piazza G.B. Vico – ore 18.00

Incontro pubblico con Nichi Vendola a sostegno di Giovanni Legnini sindaco



*Atessa (CH)* – Corso Vittorio Emanuele 120 – ore 20.30

Incontro pubblico con Nichi Vendola