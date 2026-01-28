Frase del giorno

28 Gen, 2026
Lorenzo "Il Magnifico" torna a Pescara

Il funambolo campano protagonista della promozione con Zeman torna per salvare il Delfino

Lorenzo "Il Magnifico" Insigne, 34 anni e svincolato, è di nuovo sulle rive dell'Adriatico sponda Pescara. Dopo una breve trattativa nella quale, pare, sia stato decisivo l'impulso dell'amico/dirigente biancazzurro (Marco Verratti) ha accettato la sfida per salvare il Delfino, ultimo in classifica, dello spettro della retrocessione in Lega Pro. Il suo arrivo in città è atteso nelle prossime ore: per il talento campano un contratto di sei mesi con opzione per l'anno successivo in caso di salvezza. Ora non resta che sperare in questi ultimi giorni di mercato in ulteriori rinforzi perché solamente Diego Armando Maradona era capace di vincere le partite da solo.

 

 

