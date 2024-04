Lorenzo Sospiri confermato Presidente del Consiglio Regionale

Lorenzo Sospiri (Forza Italia) confermato Presidente del Consiglio Regionale. E’ quanto emerso dalla votazione per la scelta della figura di riferimento per lo svolgimento del Consiglio regionale d’Abruzzo “XII Legislatura” a guida Marco Marsilio (Fratelli d’Italia). Sospiri, che era il presidente uscente, e’ stato votato dalla maggioranza di centrodestra, mentre il Patto per l’Abruzzo ha votato scheda bianca. Tuttavia l’elezione è avvenuta non al primo turno ma al quarto, quando il quorum è sceso da 21 preferenze necessarie (2/3 dell’assemblea) a 16 preferenze ovvero il 51% degli eletti all’Emiciclo. Cinque anni fa il noto politico pescarese, nipote d’arte, venne invece scelto nel ruolo di presidente del consiglio regionale d’Abruzzo al primo turno: un segnale evidente che, forse, all’interno della coalizione di centrodestra (area Lega) qualcosa non sta andando per il verso giusto.