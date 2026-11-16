Liste d'attesa, Schierarsi chiede i conti alla ASL di Pescara

Matteo Marino, socio promotore di Schierarsi, ha presentato alla ASL di Pescara una richiesta di accesso civico generalizzato (art. 5 del D.Lgs. 33/2013) per sapere quante volte, nel 2025 e nel 2026, l'azienda ha garantito ai cittadini la prestazione in libera professione al prezzo del solo ticket perché non era in grado di rispettare i tempi massimi di attesa, come prevede l'art. 3 del D.Lgs. 124/1998. Nella richiesta Schierarsi chiede anche le prime date realmente disponibili per le principali visite ed esami e come chi prenota al CUP viene informato di questo diritto. La ASL ha 30 giorni per rispondere.

«È un diritto che esiste da quasi trent'anni e che quasi nessuno conosce – dichiara Marino –. Se la sanità pubblica non riesce a visitarti nei tempi, deve farlo comunque al prezzo del ticket. Vogliamo sapere quante volte è successo davvero e quante persone, invece, hanno pagato di tasca propria o hanno rinunciato.»

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa alla ASL di Pescara una risonanza magnetica all'encefalo, prescritta con priorità D, cioè da eseguire entro 60 giorni, verrebbe fissata a novembre 2027. La stessa prestazione in intramoenia costerebbe 600 euro, nelle strutture private del territorio tra 385 e 400 euro; all'ospedale di Teramo, sempre in libera professione, 152 euro. Con il ticket si pagherebbero al massimo 36,15 euro.

Sul rispetto dei tempi - scrive Marino - non ci sarebbe nemmeno un dato condiviso: per la valutazione del direttore generale della ASL di Pescara l'Agenzia sanitaria regionale avrebbe calcolato che solo il 61% delle prestazioni rispetterebbe i tempi massimi, mentre il responsabile unico per l'assistenza sanitaria avrebbe indicato oltre il 90%.

Intanto la legge di bilancio 2027, ora all'esame del Parlamento, porta i fondi per abbattere le liste d'attesa da 423,5 a 300 milioni (-29%, Corte dei conti) e mette 1,6 miliardi su una carta da 300 euro per gli over 75, da spendere fuori dal servizio pubblico.

«La Regione racconta una sanità in crescita, ma chi prenota trova un anno di attesa o un conto da 600 euro – conclude Marino –. Il Governo, invece di rafforzare gli ospedali, taglia proprio i fondi per accorciare le attese. Noi intanto chiediamo i numeri: renderemo pubblica la risposta della ASL, o il suo silenzio.»

Marino invita chi ha avuto attese fuori dai tempi a raccontarlo su politikon.space/segnala?tema=sanita, la piattaforma partecipativa gratuita dove si segnala il servizio ricevuto, senza dati personali di salute.