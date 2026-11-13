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Frane nel Chietino: sette mesi dopo il maltempo mancano ancora 133 milioni

Marino (Schierarsi): «Basta ping pong tra Regione e Provincia, ai cittadini serve sapere quando riapre la loro strada». E lancia tre proposte e una mappa partecipata delle criticità

Frane nel Chietino: sette mesi dopo il maltempo mancano ancora 133 milioni

Sette mesi dopo il maltempo di aprile, in provincia di Chieti si contano centinaia di frane e smottamenti. Per rimettere in sicurezza le strade servirebbero circa 150 milioni di euro; finora ne sono arrivati 16,77 (15 con lo stato di emergenza di aprile, 1,77 dal Consiglio dei ministri del 6 novembre). Il solo piano degli interventi urgenti vale 73,5 milioni.

Intanto è scontro tra istituzioni. Il presidente della Provincia Francesco Menna chiede «dove sono questi soldi?», il presidente della Regione e commissario Marco Marsilio risponde che i fondi ci sono e parla di «bullismo istituzionale», il sindaco di Chieti Giovanni Legnini ricorda di aver segnalato i danni già a maggio. Secondo la Regione, dei 56 interventi urgenti affidati alla Provincia ne sono conclusi 4 e in corso 9.

«Ai cittadini non interessa di chi sia la colpa – dichiara Matteo Marino, referente di Schierarsi –. Interessa sapere quando potranno tornare a percorrere la strada che porta a casa, al lavoro, a scuola, in ospedale. La Regione racconta un Abruzzo che cresce, ma nel Chietino le strade franano e da Castiglione Messer Marino in giù si convive con chiusure e sensi unici alternati. Chi vive nei piccoli centri non può permettersi altri sette mesi di comunicati incrociati».

Per questo Marino invita i cittadini a segnalare buche, frane e smottamenti su politikon.space/segnala, la piattaforma partecipativa gratuita dove chiunque può mappare i problemi del proprio territorio con foto e posizione: una mappa costruita dal basso, da mettere a disposizione di Regione, Provincia e Comuni.

Secondo Marino, inoltre, si potrebbero fare subito tre cose:

1. Un elenco pubblico, frana per frana: per ogni strada chiusa o a senso unico alternato, chi è responsabile, quanti soldi ci sono, a che punto sono i lavori e la data prevista di riapertura, aggiornato ogni mese e consultabile online.
2. Un tavolo unico e permanente tra Regione, Provincia e Comuni colpiti, con i sindaci delle aree interne, che si riunisca finché l'ultima strada non è riaperta, al posto delle conferenze stampa separate.
3. Una richiesta unitaria al Governo per coprire la differenza tra i 16,77 milioni arrivati e il fabbisogno, firmata insieme da Regione e Provincia invece che rivendicata l'una contro l'altra.

«Le frane non hanno colore politico – conclude Marino –. Chi governa la Regione ha il dovere di guidare la soluzione, non di vincere il botta e risposta».

Tags: Frane chietino maltempo marino schiacciato

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