ASL Pescara: “Lo Sportello Malattie Rare non è a rischio”

In risposta alle preoccupazioni sollevate dal Forum Associazioni Malati Rari Abruzzo in merito a presunte criticità dello Sportello Malattie Rare, il Direttore Generale della ASL di Pescara Vero Michitelli precisa quanto segue.







"Lo Sportello è pienamente operativo e non ha subito alcun tipo di interruzione", rassicura il Direttore. "Stiamo inoltre lavorando per potenziare il servizio con l'inserimento di nuove figure professionali".



Lo Sportello avrà la presenza di un medico, uno psicologo, un operatore tecnico e un infermiere grazie ad una "interlocuzione con la Regione circa la destinazione di risorse".



Lo Sportello Malattie Rare dunque, non rischia la chiusura e garantisce un servizio sempre più completo ai pazienti affetti da malattie rare.