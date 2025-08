Addio al dottor Angelo Trovato, il cordoglio della ASL di Pescara

Lutto nella medicina. Nel pomeriggio di oggi è venuto a mancare, all'età di 67 anni, il dottor Angelo Trovato, dirigente medico e responsabile del Centro antifumo della Asl di Pescara.

"Nel corso della sua carriera" si legge nella note di cordoglio diffusa dalla ASL di Pescara, "ha prestato la propria opera presso la Uoc Pneumologia, ricoprendo incarichi dirigenziali di natura professionale e dedicandosi in particolare alla gestione delle attività diagnostiche di fisiopatologia respiratoria. Ad inizio anno era stato nominato dirigente responsabile della Uos di Fisiopatologia respiratoria e del Centro antifumo. La direzione strategica lo ricorda come un professionista competente e appassionato, dotato di grande sensibilità umana, sempre disponibile all’ascolto dei pazienti e dei colleghi. Alla famiglia, agli amici e a tutti i colleghi che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale, rivolgiamo le più sentite condoglianze”.



Questo il ricordo della famiglia: "Hai finito la tua strada mentre a noi hai dato l'esempio di come dobbiamo percorrerla: con lo stesso senso dell'ordine e con la stessa onestà con cui tu l'hai percorsa. Tua moglie Giusy e i tuoi figli Costanza e Vittorio".

La camera ardente è stata allestita presso la Cappella di S. Anna nel vecchio ospedale Civile di Pescara, con orario 8.30-19.00, fino a domani giovedì 7 agosto alle ore 18.00