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"Liberi e sognanti": nasce l'inno dei Delfini Determinati

Il talento di Black Lion e la sensibilità del Maestro Pavone danno vita al manifesto musicale dei tifosi biancazzurri del settore disabili: un canto di inclusione che supera i confini dello sport

I Delfini Determinati hanno finalmente il loro inno. Grazie al talento e alla determinazione di Andrea Febbo aka Black Lion, uniti alla bravura e alla sensibilità artistica del Maestro Simone Pavone, nasce il brano che celebra il gruppo di tifosi biancazzurri che occupa il settore disabili dello stadio Adriatico. Un vero e proprio manifesto musicale che sintetizza, nelle parole e negli intenti, il giusto mix tra il messaggio portato avanti negli anni da Claudio Ferrante – presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate – e la passione viscerale per il Pescara.

Dopo le battaglie portate avanti dall'Associazione per avere uno stadio accessibile e dignitoso, questo brano, registrato presso il centro studi L'assolo del maestro Pavone, celebra quello che possiamo considerare il manifesto che contraddistingue il gruppo, racchiuso nelle parole del ritornello: "Liberi e sognanti da quando siamo nati, felici 10 e lode amiamo e siamo amati, bianco azzurro è il sorriso da quando siamo nati, nel mare della vita delfini determinati".

L'inno non è quindi solo una canzone da stadio, ma vuole lanciare un messaggio che va ben oltre lo sport. È un messaggio di inclusione, di coraggio, di determinazione. È un invito ad affrontare gli ostacoli della vita a testa alta, sempre con dignità e coraggio, e a non perdere mai il sorriso.

Il video della canzone, che raccoglie una significativa carrellata di immagini dei componenti dell'associazione, è visibile anche sulle pagine social Facebook e Instagram "Delfini Determinati" nonché sul canale YouTube "lassolochannel". La speranza è che questo brano riesca ad abbattere barriere, ad entrare negli animi dei tifosi biancazzurri e, perché no, ad essere di stimolo anche ai calciatori stessi – a cui viene rivolto l'invito all'ascolto – perché trovino nelle parole di Black Lion il vero significato di cosa vuol dire "non arrendersi mai".

 

Tags: delfini determinati Pescara Inno Black lion Simone pavone Claudio ferrante Stadio adriatico Andrea febbo tifosi

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