I ‘Delfini Determinati’ e’ il nuovo club biancazzurro

In occasione della prossima gara di campionato Pescara-Perugia del 23 settembre farà la sua comparsa allo Stadio Cornacchia di Pescara, nel settore riservato agli spettatori con disabilità, lo striscione DELFINI DETERMINATI.

Non un vero e proprio club ufficiale, ma l’entusiasmante iniziativa ideata da alcuni soci dell'associazione CARROZZINE DETERMINATE, accomunati oltre che dalle battaglie di civiltà per l’inclusione delle persone con disabilità, dal tifo verso il Delfino. E’ un modo per dimostrare la propria appartenenza coinvolgendo più persone possibili nel sostegno verso i colori biancazzurri e favorendo una sempre più concreta inclusione nel rispetto dei valori che da sempre dovrebbero prevalere nel calcio e nello sport in generale.

Valori che hanno accompagnato Gianluca Di Zio e Giacomo De Nicola, entrambi tifosissimi biancazzurri e soci dell’Associazione Carrozzine Determinate, recentemente scomparsi, ma sempre fortemente presenti nelle battaglie in cui giornalmente l'associazione è impegnata.

L'auspicio è duplice: da un lato favorire la socializzazione in occasione delle partite sia casalinghe che in trasferta organizzando, viaggi a seguito della squadra (a Rimini era presente un pulmino con alcuni soci delle CARROZZINE DETERMINATE); dall’altro, prettamente sportivo, di contribuire con la propria passione e partecipazione a riportare in alto l'amato Delfino.