"Comune di Serie C". Protesta dei Delfini Determinati

Protesta dal settore disabili dello Stadio Adriatico. "A causa delle gravi lesioni strutturali dello stadio “Giovanni Galeone”, un mese fa avevamo denunciato la situazione critica del settore riservato alle persone con disabilità. Eravamo stati rassicurati dall’assessore alle Politiche per la Disabilità, Massimiliano Pignoli, che l’intero settore sarebbe stato completamente riaperto entro metà novembre. Alle nostre perplessità era stato risposto che la riapertura sarebbe stata annunciata con un comunicato stampa.

Con la partita contro il Padova, tutti i tifosi con disabilità pensavano di non avere più problemi di visuale, sicurezza e affollamento, sia per loro che per i propri accompagnatori, e che fosse finalmente superata la grave emergenza dei servizi igienici. Il Comune di Pescara non ha voluto trovare alcuna soluzione alternativa, nemmeno quelle proposte da noi, arrivando perfino a incolpare la Pescara Calcio che, pur di non lasciare nessuna persona in carrozzina a casa, ha cercato di dirottare alcuni tifosi con disabilità nel settore Tribuna Adriatica, purtroppo senza alcuna possibilità di vedere la partita". E poi: "È facile chiudere un settore dello stadio senza individuare alternative; è facile scaricare su altri le proprie responsabilità; è facile non rendersi conto del grave disagio che i tifosi sono costretti a subire. Questo è un comportamento da amministratori dilettanti, altro che serie C! Da oggi i Delfini Determinati sono in stato di agitazione e lo hanno dimostrato con una protesta nel settore disabili. Ma se entro la prossima partita con il Frosinone del 14 dicembre, Il Sindaco di Pescara Carlo Masci, l’Assessore allo sport Patrizia Martelli e l’Assessore alla disabilità Massimiliano Pignoli non presenteranno soluzioni condivise, accessibili e realmente fruibili, non escludiamo proteste clamorose davanti allo stadio “Giovanni Galeone”!". Questa la nota del presidente del Club Delfini Determinati Claudio Ferrante.



