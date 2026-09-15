Lettomanoppello, 80 anni di Scuola Calcio: il 23 settembre arrivano Buffon e Gravina

Lettomanoppello si prepara a vivere una giornata di grande sport e comunità. Le celebrazioni per gli 80 anni della Scuola Calcio di Lettomanoppello si arricchiscono di due ospiti d’eccezione: il campione Gianluigi Buffon, portiere della Nazionale, e Gabriele Gravina, Presidente emerito della Federazione Italiana Giuoco Calcio e primo vicepresidente della UEFA. L’appuntamento è per mercoledì 23 settembre, a partire dalle ore 17.30, in piazza Umberto I. L’evento è completamente gratuito e nei prossimi giorni saranno forniti tutti i dettagli della giornata.

L’iniziativa rientra tra le attività promosse già dallo scorso luglio dall’Amministrazione comunale e dalla ASD Lettese, che da anni offre sul territorio un’attività unica: la scuola calcio gratuita per tutti i tesserati dai 6 ai 14 anni, che sarà riproposta anche per il nuovo anno e campionato.

Nei mesi scorsi il lungo percorso compiuto dalla Scuola Calcio Lettese è stato valorizzato attraverso una Mostra Fotografica che, con immagini e racconti di chi c’era, ha ripercorso i momenti salienti, i volti simbolo e i nomi che hanno caratterizzato quegli 80 anni. Già in quella prima giornata l’evento aveva visto presenze dello sport nazionale, come il Ministro dello Sport Andrea Abodi in collegamento da remoto, e delle Istituzioni con l’onorevole Luciano D’Alfonso.

Il 23 settembre si vivrà una seconda giornata di straordinaria rilevanza. A conoscere e stringere la mano ai ragazzi saranno due personalità d’eccellenza come Gianluigi Buffon e Gabriele Gravina, che permetteranno di accendere i riflettori sull’importanza della pratica sportiva e degli sport di squadra, fondamentali per fare comunità tra i giovani e per incentivare lo spirito di condivisione, solidarietà, fratellanza e rispetto dell’avversario dentro e fuori dal campo.

In questi giorni gli uffici stanno definendo i dettagli dell’evento, che sicuramente richiamerà a Lettomanoppello la folla delle grandi occasioni. «Siamo pronti ad accogliere questo momento straordinario per i nostri ragazzi e per il Paese», sottolineano il sindaco Simone Romano D’Alfonso, il consigliere comunale con delega allo Sport Tino Di Pietrantonio e il presidente del Consiglio comunale Luca Addario.