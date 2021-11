I 'pulcini' dello Spoltore Calcio ospiti in casa Buffon

La compagine "pulcini" dello Spoltore Calcio ospite del Parma. Domenica di grande soddisfazione per i baby azulgrana del responsabile Eddy Farias, in trasferta in terra emiliana. Dopo la mattinata riservata alle gare amichevoli con le rappresentative Under 10 e Under 9 del Parma Calcio i ragazzi spoltoresi, nel pomeriggio, sono stati invitati a seguire la gara del campionato di Serie B, tra Parma e Cosenza. Al termine della sfida i giovani hanno saluto il numero uno ducale, e idolo di tanti, Gigi Buffon e e visitato il museo intitolato a Ernesto Ceresini all'interno dello stadio 'Ennio Tardini', dove sono esposti i trofei e le maglie dei gialloblù. Ad accompagnare i 32 ragazzi il responsabile Farias i tecnici Davide Faieta e Francesco Fasciani.