Gabriele Gravina rieletto ai vertici della Federcalcio

L’imprenditore abruzzese Gabriele Gravina è stato rieletto ai vertici della Federcalcio. É il terzo mandato per il presidente Gravina che è stato votato dal 98,68% degli aventi diritto. Guiderà ancora il calcio italiano per il prossimo quadriennio 2025-2028.



Il commento della politica locale.

“Congratulazioni a Gabriele Gravina per la sua rielezione alla presidenza della FIGC. La sua conferma dimostra la fiducia nel percorso intrapreso per innovare e rafforzare il calcio italiano. L'esperienza e la visione che ha messo in campo in questi anni saranno fondamentali per affrontare le sfide future e garantire stabilità al sistema. Auguri di buon lavoro per il nuovo mandato". Lo dichiara, in una nota, il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, di Forza Italia