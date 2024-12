Lettomanoppello. Sequestrata concessione mineraria comunale

I Carabinieri del Nucleo investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale – Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia agroalimentare e forestale) di Pescara hanno dato esecuzione al sequestro preventivo, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, della concessione mineraria comunale individuata a Lettomanoppello estesa su 22 ettari di terreno. In un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai confini del Parco nazionale della Maiella, l’amministratore della società affidataria della concessione mineraria avrebbe effettuato la coltivazione della miniera in difformità al progetto approvato. Nel luglio scorso, durante l’ispezione sulla concessione, è stato accertato il mancato rispetto delle quote altimetriche di scavo e lo sconfinamento dell’escavazione su aree non autorizzate che hanno portato al sequestro di oggi. I presunti reati sono di natura urbanistica e paesaggistica