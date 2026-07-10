“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
L'ex generale Vannacci fa shopping nel centrodestra
Due ex assessori della Giunta Masci passano da Forza Italia e Fratelli d'Italia in Futuro Nazionale. Ma non è tutto
L'ex generale Roberto Vannacci sarà in Abruzzo martedì 14 e mercoledì 15 luglio per una serie di appuntamenti legati a Futuro Nazionale.
La visita partirà da Pescara, dove alle 15.30 è prevista una conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune. In quella sede sarà ufficializzato l’ingresso in Futuro Nazionale dei consiglieri comunali Valeria Toppetti (ex Forza Italia) e Christian Orta (ex Fratello d'Italia).
Alle 18.30 Vannacci terrà un comizio pubblico in piazza Sacro Cuore, sempre a Pescara, con i due consiglieri comunali, il sindaco di Notaresco Toni Di Gianvittorio e l’onorevole Rossano Sasso.
Mercoledì 15 luglio, prima della partenza per le Marche, è previsto alle 8.30 un punto stampa a Vasto, alla Grotta del Saraceno. Saranno presentate altre adesioni al movimento, tra cui quelle di Sabrina Bocchino, Alessandro Carbone, vicepresidente del Consiglio comunale di Chieti, e Giuseppe Finamore, sindaco di Villa Santa Maria.