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L'ex generale Vannacci fa shopping nel centrodestra

Due ex assessori della Giunta Masci passano da Forza Italia e Fratelli d'Italia in Futuro Nazionale. Ma non è tutto

L'ex generale Vannacci fa shopping nel centrodestra

L'ex generale Roberto Vannacci sarà in Abruzzo martedì 14 e mercoledì 15 luglio per una serie di appuntamenti legati a Futuro Nazionale.

La visita partirà da Pescara, dove alle 15.30 è prevista una conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune. In quella sede sarà ufficializzato l’ingresso in Futuro Nazionale dei consiglieri comunali Valeria Toppetti (ex Forza Italia) e Christian Orta (ex Fratello d'Italia).

Alle 18.30 Vannacci terrà un comizio pubblico in piazza Sacro Cuore, sempre a Pescara, con i due consiglieri comunali, il sindaco di Notaresco Toni Di Gianvittorio e l’onorevole Rossano Sasso.

Mercoledì 15 luglio, prima della partenza per le Marche, è previsto alle 8.30 un punto stampa a Vasto, alla Grotta del Saraceno. Saranno presentate altre adesioni al movimento, tra cui quelle di Sabrina Bocchino, Alessandro Carbone, vicepresidente del Consiglio comunale di Chieti, e Giuseppe Finamore, sindaco di Villa Santa Maria.

 

Tags: Christian orta Valeria toppetti Futuro nazionale vannacci Pescara

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