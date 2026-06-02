Isola ecologica - Ufficio Postale di Via Carducci: una scelta sbagliata

“L’amministrazione comunale di Pescara ha deciso di collocare una delle isole ecologiche di nuova installazione davanti l’ufficio postale di via Carducci. Come associazione Carrozzine Determinate riteniamo che tale scelta penalizzi la mobilità delle persone con disabilità. A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini e della consigliera comunale Valeria Toppetti, ci siamo recati sul posto per le opportune verifiche. Si è potuto constatare che lo stallo personalizzato precedentemente presente è stato spostato di circa dieci metri più a nord e che, attualmente, non esiste alcun parcheggio generico riservato alle persone con disabilità davanti all'ingresso dell'ufficio postale, nonostante quest’ultimo sia dotato di una rampa di accesso con corrimano, pienamente conforme alle normative vigenti. Per norma davanti all’ufficio postale devono essere realizzati stalli riservati alle persone con disabilità, come previsto dal D.P.R. 503/1996, che impone di collocare i parcheggi dedicati il più vicino possibile agli ingressi degli edifici con servizi al pubblico al fine di ridurre al minimo distanze, difficoltà e ostacoli per chi ha ridotte capacità motorie. C’è inoltre un ulteriore problema da non sottovalutare. La presenza dell’isola ecologica davanti alla rampa di accesso rischia di creare, anche se indirettamente, barriere architettoniche temporanee ma ricorrenti. Purtroppo, infatti, non è raro che attorno ai contenitori vengano abbandonati rifiuti ingombranti o sacchi fuori posto, con il risultato di ostacolare il passaggio e l’accesso all’ufficio proprio alle persone in carrozzina o con ridotta capacità motoria. Sono cittadini fragili che meritano attenzione e tutela. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale di rivedere la scelta: l’isola ecologica va collocata in una posizione più distante dall’ingresso, mentre nello spazio antistante la rampa devono essere istituiti stalli generici riservati a tutte le persone con disabilità. Si tratta di una soluzione semplice, ragionevole e rispettosa dei diritti di tutti”. Queste le parole di Claudio Ferrante, presidente dell’associazione Carrozzine Determinate Abruzzo.