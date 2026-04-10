Domattina Masci presenta la Giunta "tris"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha convocato per domattina una conferenza stampa in cui svelerà i nomi del nuovo esecutivo pescarese, l'ultimo prima della fusione nella nuova Pescara. Da quanto appreso non saranno i giunta due esponenti di Forza Italia: ovvero Valeria Toppetti e Cristian Orta, entrambi avrebbero accettato una candidatura blindata alle prossime regionali. Dunque dentro oltre alla già annunciata Camplone anche Claudio Croce, esponente di Fratelli d'Italia. Per il resto tutto dovrebbe restare invariato con Marcello Antonelli nel ruolo di presidente del Consiglio comunale. Ovviamente queste sono al momento e soprattutto nostre ipotesi. Domattina alle ore 11:00 ne sapremo di più.