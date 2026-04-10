Frase del giorno

10 Apr, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Domattina Masci presenta la Giunta "tris"

Domattina Masci presenta la Giunta "tris"

Il sindaco di Pescara ha convocato la stampa per annunciare il nuovo esecutivo. Fuori Toppetti e Orta, correranno per le Regionali

Domattina Masci presenta la Giunta "tris"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha convocato per domattina una conferenza stampa in cui svelerà i nomi del nuovo esecutivo pescarese, l'ultimo prima della fusione nella nuova Pescara. Da quanto appreso non saranno i giunta due esponenti di Forza Italia: ovvero Valeria Toppetti e Cristian Orta, entrambi avrebbero accettato una candidatura blindata alle prossime regionali. Dunque dentro oltre alla già annunciata Camplone anche Claudio Croce, esponente di Fratelli d'Italia. Per il resto tutto dovrebbe restare invariato con Marcello Antonelli nel ruolo di presidente del Consiglio comunale. Ovviamente queste sono al momento e soprattutto nostre ipotesi. Domattina alle ore 11:00 ne sapremo di più. 

Tags: Masci giunta Toppetti orta croce esecutivo regionali nuova pescara

Vedi anche

San Giovanni Teatino: ecco la nuova giunta Di Clemente
Politica

San Giovanni Teatino: ecco la nuova giunta Di Clemente

24 Giu, 2025
Masci attribuisce le deleghe alla giunta, il vice sindaco è Maria Rita Carota
Politica

Masci attribuisce le deleghe alla giunta, il vice sindaco è Maria Rita Carota

24 Lug, 2024
Ufficiale la nuova giunta Masci ‘bis’
Politica

Ufficiale la nuova giunta Masci ‘bis’

19 Lug, 2024
La nuova giunta di Pescara e’ pronta
Politica

La nuova giunta di Pescara e’ pronta

15 Lug, 2024
Costantini&co. all’attacco: “Dov’è la Giunta Masci?”
Politica

Costantini&co. all’attacco: “Dov’è la Giunta Masci?”

14 Lug, 2024
Il ‘rebus’ della nuova Giunta. Masci ‘tira dritto’ e convoca il Consiglio
Politica

Il ‘rebus’ della nuova Giunta. Masci ‘tira dritto’ e convoca il Consiglio

13 Lug, 2024
Masci completa la Giunta coi leghisti Martelli, Sulpizio, Santilli
Politica

Masci completa la Giunta coi leghisti Martelli, Sulpizio, Santilli

07 Lug, 2019
Caos per la 'prima' Giunta Masci. La Lega verso l' appoggio esterno
Politica

Caos per la 'prima' Giunta Masci. La Lega verso l' appoggio esterno

25 Giu, 2019
Pescara - In anteprima su Abruzzo Independent la nuova Giunta Masci
Politica

Pescara - In anteprima su Abruzzo Independent la nuova Giunta Masci

29 Mag, 2019

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661