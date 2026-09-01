Frase del giorno

01 Set, 2026
  1. Home
  2. Infrastrutture
  3. L’Aeroporto d’Abruzzo vicino al milione di passeggeri in otto mesi

L’Aeroporto d’Abruzzo vicino al milione di passeggeri in otto mesi

Numeri importanti per lo scalo aeroportuale di Pescara: 20% in più della scorsa estate

L’Aeroporto d’Abruzzo vicino al milione di passeggeri in otto mesi

"È una stagione estiva esaltante dal punto di vista numerico. Abbiamo già raggiunto quasi il milione di passeggeri e mancano ancora quattro mesi alla fine dell’anno”. Così il presidente della Saga Giorgio Fraccastoro commenta i dati registrati dall’Aeroporto d’Abruzzo che ha visto dall’inizio dell’anno a ieri complessivamente 964.434 passeggeri in transito dall’Aeroporto d’Abruzzo.

Tra luglio e agosto hanno scelto di volare sullo scalo abruzzese 323.363 viaggiatori (161.061 a luglio e 162.302 ad agosto), il 20% in più della scorsa estate, che era stata già straordinariamente positiva. Se si analizzano i numeri dall’inizio dell’anno ad oggi si evidenzia una crescita di oltre il 36 per cento rispetto al totale dei passeggeri.

“Lo scorso anno abbiamo chiuso con il record del milione e 115 mila passeggeri”, ricorda Giorgio Fraccastoro. “Un dato che ci ha riempito di grandissime soddisfazioni anche perché ambito daanni. Con otto mesi di attività siamo ad un passo da quei numeri. Se andiamo a ritroso nel tempo diventa ancora più incredibile la crescita. Nel 2024 ad esempio chiudevamo l’intero anno con 847 mila passeggeri. Questo ci racconta di un’infrastruttura dinamica, vitale, scelta in entrata e in uscita e che davvero è il volano per la crescita turistica regionale, che evidentemente presenta un'offerta di grande attrattività. Il mio più sentito ringraziamento va a tutto il personale della Società di gestione da me presieduta per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi particolarmente impegnativi”.

 

Tags: aeroporto Pescara Passeggeri Luglio Agosto Fraccastoro

Vedi anche

L’Aeroporto d’Abruzzo fa il 30% dei passeggeri in più rispetto al 2025
Turismo

L’Aeroporto d’Abruzzo fa il 30% dei passeggeri in più rispetto al 2025

01 Lug, 2026
Aeroporto d’Abruzzo, boom di passeggeri nel primo bimestre 2026
Economia

Aeroporto d’Abruzzo, boom di passeggeri nel primo bimestre 2026

02 Mar, 2026
Aeroporto d'Abruzzo da record: è quello che cresce di più in Italia
Infrastrutture

Aeroporto d'Abruzzo da record: è quello che cresce di più in Italia

03 Feb, 2026
L’aeroporto d’Abruzzo ha superato il milione di passeggeri
Infrastrutture

L’aeroporto d’Abruzzo ha superato il milione di passeggeri

15 Nov, 2025
Fraccastoro guiderà la Saga
Infrastrutture

Fraccastoro guiderà la Saga

03 Dic, 2024
Numeri in crescita per Aeroporto d’Abruzzo ma la 'grana' è il marketing
Infrastrutture

Numeri in crescita per Aeroporto d’Abruzzo ma la 'grana' è il marketing

09 Ott, 2015
Aeroporto d'Abruzzo. A Novembre traffico passeggeri col +9,4%
Infrastrutture

Aeroporto d'Abruzzo. A Novembre traffico passeggeri col +9,4%

02 Dic, 2014
Aeroporto. Numeri positivi
Economia

Aeroporto. Numeri positivi

09 Gen, 2013
2011. Record di passeggeri
Economia

2011. Record di passeggeri

19 Lug, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661