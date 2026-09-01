L’Aeroporto d’Abruzzo vicino al milione di passeggeri in otto mesi

"È una stagione estiva esaltante dal punto di vista numerico. Abbiamo già raggiunto quasi il milione di passeggeri e mancano ancora quattro mesi alla fine dell’anno”. Così il presidente della Saga Giorgio Fraccastoro commenta i dati registrati dall’Aeroporto d’Abruzzo che ha visto dall’inizio dell’anno a ieri complessivamente 964.434 passeggeri in transito dall’Aeroporto d’Abruzzo.

Tra luglio e agosto hanno scelto di volare sullo scalo abruzzese 323.363 viaggiatori (161.061 a luglio e 162.302 ad agosto), il 20% in più della scorsa estate, che era stata già straordinariamente positiva. Se si analizzano i numeri dall’inizio dell’anno ad oggi si evidenzia una crescita di oltre il 36 per cento rispetto al totale dei passeggeri.

“Lo scorso anno abbiamo chiuso con il record del milione e 115 mila passeggeri”, ricorda Giorgio Fraccastoro. “Un dato che ci ha riempito di grandissime soddisfazioni anche perché ambito daanni. Con otto mesi di attività siamo ad un passo da quei numeri. Se andiamo a ritroso nel tempo diventa ancora più incredibile la crescita. Nel 2024 ad esempio chiudevamo l’intero anno con 847 mila passeggeri. Questo ci racconta di un’infrastruttura dinamica, vitale, scelta in entrata e in uscita e che davvero è il volano per la crescita turistica regionale, che evidentemente presenta un'offerta di grande attrattività. Il mio più sentito ringraziamento va a tutto il personale della Società di gestione da me presieduta per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi particolarmente impegnativi”.