02 Mar, 2026
Aeroporto d’Abruzzo, boom di passeggeri nel primo bimestre 2026

A gennaio e febbraio sono stati registrati 142.112 passeggeri, contro i 79.568 dell’anno scorso (cioè +78,60%)

Continua la crescita dell’Aeroporto d’Abruzzo. Con la stagione invernale più grande di sempre con 15 destinazioni nazionali e internazionali operate, i primi due mesi dell’anno hanno portato ad un incremento di quasi l’80 per cento di passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Il 2025 è stato un anno da record per lo scalo regionale”, commenta il presidente della Saga *Giorgio Fraccastoro*, “con il raggiungimento e anzi il superamento del milione di passeggeri, atteso da anni.  I dati del primo bimestre 2026 ci dicono che non è stato un risultato casuale, ma il frutto di un lavoro sinergico fatto con la Regione, nostro socio di maggioranza. I numeri parlano chiaro e ci dicono che stiamo andando oltre ogni aspettativa. La prossima summer sarà ancora più ricca, con 24 destinazioni nazionali e internazionali, numeri mai registrati prima sia in termini di collegamenti, di frequenze, nonché di transiti previsti”.

A gennaio e febbraio sono stati registrati 142.112 passeggeri, contro i 79.568 dell’anno scorso (cioè +78,60%). Anche dicembre 2025 con 76.772 ha rappresentato, sullo stesso mese del 2024 che si era chiuso con 49.699 transiti, un incremento del 54 per cento. La crescita del trimestre dicembre – febbraio è del 69,33 per cento.

“Il nostro lavoro”, conclude il presidente Fraccastoro, “va avanti per valorizzare lo scalo in ogni sua sfaccettatura, costruendo nuovi dialoghi con altre compagnie, giocando in maniera efficace la carta della continuità territoriale che permetterà di riportare i collegamenti con Milano Linate già dall’autunno 2026 e ancora sfruttando le opportunità che potranno aprirsi sia con la pista allungata che aprendo la strada al cargo”.


