L’avvocato Giorgio Fraccastoro guiderà la Saga, la società che gestisce lo scalo aereo abruzzese conosciuto come Aeroporto d’Abruzzo o anche “Liberi Liberi” di Pescara, in crisi nera da molti anni. Sulla sua nomina registriamo il plauso dell’onorevole di Forza Italia Nazario Pagano: “la sua nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Saga, la società pubblica che gestisce l’Aeroporto d’Abruzzo. La scelta di affidare la guida della Saga a una figura di alto profilo come Fraccastoro, avvocato abruzzese con una lunga esperienza professionale maturata a Roma, rappresenta un importante segnale di fiducia e di rilancio per una struttura strategica per lo sviluppo economico e turistico della nostra regione.” Il segretario regionale del partito prosegue il suo intervento inviando “un augurio di buon lavoro ai nuovi membri del CdA. Siamo certi che, grazie a una squadra competente e motivata, l’Aeroporto d’Abruzzo continuerà a crescere, consolidando il suo ruolo cruciale come porta d’accesso al nostro territorio.”. I nuovi membri del Cda sono oltre a Giorgio Fraccastoro, Bruno Gallo, Jessica Coccia, Claudia Ciccotti e Sergio Tedeschi.