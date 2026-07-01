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L’Aeroporto d’Abruzzo fa il 30% dei passeggeri in più rispetto al 2025

I dati si riferiscono ai mesi di maggio e giugno ma servono nuovi collegamenti per migliorare il traffico turistico

L’Aeroporto d’Abruzzo fa il 30% dei passeggeri in più rispetto al 2025

Prosegue la crescita straordinaria dei passeggeri in transito all’Aeroporto d’Abruzzo. Nell’ultimo bimestre (maggio - giugno) i viaggiatori che hanno scelto tra le 22 destinazioni settimanali operate dalle tre compagnie attive sullo scalo regionale sono stati complessivamente 281.690, contro i 217.337, cioè quasi il 30 per cento in più dello scorso anno. I primi sei mesi hanno registrato un totale di passeggeri pari a 641.030, cioè quasi il 48 per cento in più del 2025.

“Le soddisfazioni che ci stanno regalando i numeri del nostro scalo sono continue”, commenta Giorgio Fraccastoro, presidente della Saga. “La summer iniziata nella settimana di Pasqua è ormai nel pieno della sua operatività con 24 collegamenti su 22 destinazioni e un numero complessivo di 216 voli a settimana operati a giugno (a maggio ne sono stati 206). Tutto questo, grazie ai viaggiatori della nostra catching area che scelgono di volare alla scoperta delle destinazioni attive, ma anche grazie a tutti quegli stranieri che apprezzano sempre di più le mete più gettonate della nostra meravigliosa regione. L’indotto economico che si genera proprio grazie all’operatività dello scalo è un risultato enorme che rappresenta una vittoria per tutto il tessuto imprenditoriale regionale. La Società è al lavoro costante per aprire nuovi orizzonti e soprattutto per migliorare i servizi offerti che ovviamente devono correre di pari passo con i numeri registrati”.

Tags: aeroporto pescara passeggeri aeroporto d’Abruzzo turismo voli ultime notizie

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