Aeroporto d'Abruzzo da record: è quello che cresce di più in Italia

L’Aeroporto d’Abruzzo è lo scalo italiano che cresce di più. Lo dicono i dati di Assaeroporti sugli aeroporti di tutta la Penisola (con almeno un milione di passeggeri) per aumento percentuale del traffico passeggeri registrato nel 2025.



Con il +31,5 per cento rispetto al 2024, lo scalo abruzzese si pone su podio staccando di oltre sei punti percentuali il secondo aeroporto che cresce, cioè Trieste (+25,1%). Seguono Genova (+18,1%) e Lamezia Terme (+12,4%), Alghero (+9,9%), Bari (+9,7%), Firenze (+9,4%), Verona (+8,7%) e Milano Malpensa (+8,6%).



Il 2025 ha quindi segnato un doppio record per l’Aeroporto d’Abruzzo, che non solo ha superato il milione e centomila passeggeri per la prima volta nella sua storia (con +300 mila passeggeri rispetto all’anno prima), ma lo ha fatto con una crescita vertiginosa.



“Questo risultato, impensabile fino a pochissimo tempo fa, rappresenta per noi la conferma di aver imboccato una traiettoria giusta, grazie al lavoro in sinergia di tutte le componenti, interne ed esterne alla Società”

commenta il presidente di Saga *Giorgio Fraccastoro*. “Ma il dato è anche

il punto dal quale ripartire per fare sempre meglio e raggiungere i nuovi

obiettivi che ci siamo prefissati. Innanzitutto l’entrata in operatività

della pista allungata che ci consentirà di vedere atterrare e decollare

anche il primo volo intercontinentale diretto per lo scalo. Progetto su cui

stiamo lavorando, con interlocuzioni con nuove compagnie, con le quali

siamo in costante contatto anche per assicurare un paio di mete iconiche.

Poi c’è la prospettiva imminente del ripristino del volo da e per Milano

Linate, con il bando che verosimilmente verrà pubblicato prima dell’estate.

Inoltre il tema cargo, che è un altro ambito per potenziare ulteriormente

l’operatività dell’Aeroporto d’Abruzzo: a tal riguardo, è già stato avviato

con Poste Cargo un progetto di sviluppo del trasporto merci per via aerea,

da costruire insieme al tessuto imprenditoriale abruzzese. E infine”,

conclude Fraccastoro “abbiamo ampi margini di crescita anche con la general

aviation, per intercettare il traffico privato che passa attraverso le

rotte abruzzesi. Un enorme lavoro, per continuare a vivere la grande sfida

di potenziamento del traffico commerciale, che siamo certi ci regalerà

anche in questo 2026 altre grandissime soddisfazioni”.



