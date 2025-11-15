Frase del giorno

15 Nov, 2025
L’aeroporto d’Abruzzo ha superato il milione di passeggeri

I numeri incoraggiano l'infrastruttura pescarese che, con nuovi collegamenti, potrebbe finalmente decollare

L’aeroporto d’Abruzzo ha superato il milione di passeggeri transitati nel 2025. L’annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha definito il risultato un traguardo rilevante per la principale infrastruttura aeroportuale regionale.

Sospiri ha sottolineato come il dato consolidi le prospettive di sviluppo dello scalo, evidenziando la crescita registrata negli ultimi anni e il ruolo strategico dell’aeroporto per Pescara e per l’intero territorio abruzzese. Ha inoltre ricordato che, all’avvio del percorso di rilancio, numeri di questa entità erano considerati difficili da raggiungere.

Secondo il presidente del Consiglio regionale, la nuova programmazione dei voli invernali potrà incrementare ulteriormente il volume dei passeggeri. Tra le iniziative in corso figurano il ripristino del collegamento con Milano e l’obiettivo di attivare una rotta verso Linate, oltre a ulteriori destinazioni in fase di valutazione.

Sospiri, presente ieri mattina nello scalo pescarese, ha ribadito l’impegno a sostenere sia l’ampliamento delle rotte in partenza sia l’attivazione di nuovi collegamenti in arrivo, con l’obiettivo di attrarre investimenti e incrementare i flussi turistici verso la regione.

