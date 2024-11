“Io leggo perché”, al via i percorsi per l’orientamento all’istituto Tesla

Sono partiti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento programmati per quest’anno all’istituto paritario Nikola Tesla di Chieti. Sulla scia del pluriennale progetto ministeriale “Io leggo perché”, gli istituti Tesla si fanno carico in una società sopraffatta dalla dipendenza tecnologica di invogliare gli studenti a riappropriarsi del loro tempo libero e di scegliere di leggere. Un buon libro ci diverte, ci cattura, ci interessa, ci stimola, ci aiuta a riflettere, ci insegna qualcosa, ci fa viaggiare, ci permette di capire i desideri ed i sentimenti degli altri, aumenta la nostra capacità di empatia.

Il seminario “ Io leggo perché” ha visto la partecipazione giovedì 21 novembre di Antonella De Luca, titolare della storica libreria De Luca di Chieti che ha raccontato agli studenti la scelta di vivere le sue giornate tra i libri e della sua inesauribile voglia di leggere. Ogni libro ha il suo fascino, i suoi colori, il suo profumo, la sua carta, la sua grandezza, il suo titolo che ci attraggono prima ancora del contenuto. Per facilitare questo processo di avvicinamento alla lettura i docenti hanno messo a disposizione quasi cento libri per la realizzazione di una biblioteca scolastica dove gli studenti settimanalmente potranno accedere facendo ricorso all’istituto del prestito per prendere il libro che più li incuriosisce o li intriga tra i diversi generi letterari o tra autori contemporanei o classici che descrivono ed esplorano spazi fisici e psicologici.