Istituti Tesla Chieti: due giorni dedicati all'inclusione

Martedì 28 e mercoledì 29 febbraio si è tenuto presso gli Istituti Tesla di Chieti un seminario formativo in collaborazione con l’associazione “Il Cromosoma della Felicità”, per approfondire il concetto di diversità e inclusione e, in modo particolare, la trisomia 21, nota come sindrome di Down, sia dal punto di vista scientifico-sanitario che dal punto di vista socio-culturale. Si è affrontato il concetto di “diverso” contrapponendolo a quello di “normale” per affermare in modo unanime che ogni persona è unica e irripetibile, cioè diversa e che sulla diversità si fonda la convivenza civile e democratica. Il seminario ha avuto inizio con la proiezione del film “Where hope grows – Nulla è perduto”, che vede protagonista un ragazzo Down – etichettato come diverso e fragile- che invece riesce con la sua spontaneità, l’esempio e la bontà ad aiutare molte persone a lui vicine e “normali”, ma sole, fragili e affette da dipendenza a percorrere la strada della felicità.

Nella seconda giornata, la presidente dell’associazione “Il Cromosoma della Felicità”, madre di un bambino Down, assieme alla madre di una bambina autistica, hanno raccontato agli studenti con quanta determinazione e consapevolezza vivono le loro giornate e come ogni giorno può essere vissuto come un giorno di irripetibile felicità.