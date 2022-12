Istituto Tesla, gli studenti incontrano l'ex commissario capo di Chieti

Parità di genere e lotta alla violenza sulle donne. Questo il focus dell’incontro svoltosi la scorsa settimana presso la scuola paritaria Nikola Tesla di Chieti, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’iniziativa è stata coordinata dal dirigente scolastico Candida Stigliani e da Lorena Di Renzo, ex commissario capo che ha prestato servizio nella Polizia di Stato della città. L’accento è stato posto in modo prioritario sulla prevenzione e sulla capacità di individuare comportamenti e atteggiamenti “di possesso” che sfociano o potrebbero sfociare in potenziali azioni di prevaricazione e di violenza. L’attività, volta a sensibilizzare l’opinione studentesca, ha acceso un dibattito costruttivo tra gli alunni dell’istituto.