Istituti Tesla - Il mondo della scuola ricorda la Shoah

Giornata della memoria, il mondo della scuola si unisce all’unisono per non dimenticare lo sterminio del popolo ebraico. Ieri, mercoledì 25 gennaio, gli studenti del liceo delle scienze umane e dell’istituto professionale servizi socio sanitari degli Istituti Tesla di Chieti hanno partecipato all’iniziativa sulla Shoah, riflettendo sulla morte dei tanti deportati nei campi di concentramento disseminati in Europa. L’incontro è stato tenuto dalla professoressa Alessia Argentieri, da anni impegnata nella divulgazione tra i giovani della memoria storica, e coordinato dalla dirigente scolastica Candida Stigliani, che ha sottolineato come “la conoscenza della storia e la divulgazione della memoria possono contribuire in modo significativo all’interiorizzazione di valori, idee e diritti necessari per la costruzione di un nuovo futuro”. Gli studenti, coinvolti emotivamente dal ricordo, hanno ribadito che la discriminazione in tutte le sue forme ed espressioni, l’intolleranza e la prevaricazione devono essere contrastate e condannate sempre e ovunque da tutti.