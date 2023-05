Dipendenze: il seminario chiude l’anno degli Istituti Tesla

In continuità con il seminario sulle dipendenze tecnologiche, la scorsa settimana si è tenuto presso gli Istituti Tesla di Chieti, nell’ambito del progetto regionale “Insieme per la resilienza” di cui è partner l’istituto, il seminario sulle altre forme di dipendenza più diffuse, dal fumo all’alcol, dal gioco alla droga. L’incontro è stato tenuto dal sociologo Natalino Farao e partecipato dagli studenti dei due indirizzi di studio, il liceo scienze umane e l’istituto professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale. E’ stato evidenziato che per ciascuna tipologia di dipendenza esistono vari stadi aventi come matrice comune l'”abitudine” a compiere azioni che procurano uno stato di felicità e benessere momentaneo che, col passare del tempo, degenera in dipendenza. Tutte le forme di dipendenza procurano danni psicologici, fisici ed economici e il percorso di guarigione è lungo e i risultati incerti. E’ stata sottolineata l’importanza di ricorrere all’aiuto di specialisti e alle apposite strutture territoriali, in quanto ogni tipologia di dipendenza va trattata in maniera diversa a seconda degli stadi e, per ogni singola persona, si rende necessario tracciare un percorso specifico. Gli studenti, sui dati statistici presentati, hanno potuto rendersi conto non solo dell’ampia e grave diffusione delle dipendenze quale fenomeno e problema sociale, ma hanno potuto correlare il fenomeno al proprio curriculo di studio.