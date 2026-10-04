“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Investita al Terminal Bus: muore 70enne
La polizia locale, coordinata dal comandante Danilo Palestini, sta eseguendo i rilievi e acquisendo le immagini per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità
Una donna di circa 70 anni, di nazionalità italiana, ha perso la vita stamani dopo essere stata travolta da un pullman extraurbano nell’area del terminal bus di Pescara.
Sul posto sono intervenuti, insieme agli agenti della polizia locale, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco.
Gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Danilo Palestini, stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.
Sono già state acquisite le immagini utili a una ricognizione puntuale di tutti gli elementi necessari alla definizione della dinamica.
***notizia in aggiornamento***
foto: repertorio