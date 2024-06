ISTAT: stabile crescita dei prezzi

Anche per il mese di giugno i dati Istat, pur registrando una stabilità nella crescita dei prezzi al dettaglio, certificano i maxi-rincari che si stanno abbattendo sul comparto delle vacanze, un trend molto preoccupante perché potrebbe avere ripercussioni pesanti sulle tasche delle famiglie e sull’economia nazionale.



Lo afferma Assoutenti, che torna a chiedere provvedimenti urgenti sul fronte dei listini turistici.



“Mentre il tasso medio di inflazione si attesta allo 0,8%, prezzi e tariffe dei servizi turistici, ricettivi e di ristorazione, salgono senza sosta – spiega il presidente Gabriele Melluso – Un trend che si registra a ridosso delle vacanze estive, e che deve portare il Governo ad attivarsi in fretta: per questo chiediamo di convocare il Garante dei prezzi e la Commissione di allerta rapida al fine di fare il punto della situazione e studiare urgenti misure di contrasto, con provvedimenti analoghi al paniere anti-inflazione scattato a fine 2023 individuando, per chi ha redditi bassi, una serie di servizi turistici a prezzi calmierati nelle principali località di villeggiatura, dagli stabilimenti balneari alle strutture ricettive, passando per ristoranti e parchi divertimenti” – conclude Melluso.