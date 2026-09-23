Incidente sul lavoro al Colosseo. Il cordoglio della politica

“La tragica morte di Andrea Moretti, nostro coetaneo di appena 22 anni, avvenuta a Roma mentre era impegnato nei lavori notturni di illuminazione del Colosseo, ci colpisce profondamente. Andrea era originario di Tottea di Crognaleto, nel Teramano. Un ragazzo giovanissimo partito dal suo paese per lavorare, che ha perso la vita durante la propria attività professionale. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutta la comunità di Crognaleto esprimiamo il nostro più sincero cordoglio e la nostra vicinanza in queste ore di immenso dolore. Una tragedia avvenuta nel cuore di Roma, che unisce nel dolore le nostre comunità e che, ancora una volta, richiama tutti alla responsabilità di garantire che il lavoro, a qualsiasi età e in qualsiasi luogo, possa essere svolto nelle condizioni di massima sicurezza. Sarà compito delle autorità competenti ricostruire con precisione quanto accaduto. Di fronte alla morte sul lavoro di un ragazzo di soli 22 anni, però, non può esserci assuefazione: prevenzione, formazione, controlli e tutela della sicurezza devono rappresentare un impegno costante e concreto. Alla famiglia di Andrea va il nostro abbraccio e quello delle comunità dei Giovani Democratici d’Abruzzo e di Roma”. Così in una nota Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo, e Jacopo Augenti, segretario dei Giovani Democratici di Roma.

Esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Andrea Moretti, il giovane operaio abruzzese, originario di Crognaleto, morto la scorsa notte mentre era impegnato in lavori in quota al Colosseo. Una tragedia che colpisce e lascia sgomenti. In questo momento di grande dolore rivolgo la mia vicinanza e quella di tutta la comunità della Lega Abruzzo ai suoi cari. Confidiamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Questa drammatica vicenda richiama l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, che deve essere una priorità assoluta. Tragedie come questa ci ricordano quanto sia necessario continuare a impegnarsi tutti insieme, a ogni livello, per fare in modo che non si ripetano mai più. Alla famiglia di Andrea, il nostro più sentito abbraccio". Così Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione Abruzzo.