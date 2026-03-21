Frase del giorno

21 Mar, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Cordoglio della Lega Abruzzo per la scomparsa di Umberto Bossi

Cordoglio della Lega Abruzzo per la scomparsa di Umberto Bossi

Vincendo D'Incecco: "E' stato un grande leader che ha segnato la storia del paese". Domani a Pontida i funerali

Cordoglio della Lega Abruzzo per la scomparsa di Umberto Bossi

I dirigenti, gli amministratori e i militanti della Lega Abruzzo esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore del partito. "Umberto Bossi ha dato vita a un movimento politico, costruendo una comunità fondata su sacrificio, militanza e idee. Ha lasciato al Paese una classe dirigente di spessore, che ha saputo rinnovare e attualizzare il suo progetto politico. È stato un grande leader che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra Nazione. Spetta a noi il compito di proseguire nel solco della sua passione e del suo impegno. Ai familiari rivolgiamo un abbraccio sincero e la nostra più sentita vicinanza in questo momento di dolore, estendendo il pensiero a tutti i militanti e a quanti gli hanno voluto bene". Così Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo.

I del fondatore della Lega, morto a 84 anni all'ospedale di Varese, si terranno domani a Pontida. Il rito si terrà alle ore 12.

 

Tags: Umberto bossi Lega Cordoglio vincenzo angelini

Vedi anche

Vincenzo D'Incecco nuovo coordinatore regionale Lega
Politica

Vincenzo D'Incecco nuovo coordinatore regionale Lega

31 Ott, 2024
Sanità, trasporti, aeroporto, spiagge, crisi idrica e piccoli comuni
Politica

Sanità, trasporti, aeroporto, spiagge, crisi idrica e piccoli comuni

12 Set, 2024
Auto si scontra con un cinghiale. Regione condannata al risarcimento
Cronaca

Auto si scontra con un cinghiale. Regione condannata al risarcimento

10 Giu, 2022
Sanitopoli assolve in appello Vincenzo Maria Angelini: non ha corrotto e sarà risacito
Attualità

Sanitopoli assolve in appello Vincenzo Maria Angelini: non ha corrotto e sarà risacito

21 Nov, 2015
Il 'Grande Accusatore' Vincenzo Angelini condannato a 10 anni
Cronaca

Il 'Grande Accusatore' Vincenzo Angelini condannato a 10 anni

30 Ott, 2015
Buoni al Sud, cattivi al Nord
Cronaca

Buoni al Sud, cattivi al Nord

14 Dic, 2012
In carcere per il videopoker?
Cronaca

In carcere per il videopoker?

13 Nov, 2012
Di Mattia: parla l'etica Pdl
Politica

Di Mattia: parla l'etica Pdl

11 Apr, 2012
Ci mancava il 'Padre del Trota'
Politica

Ci mancava il 'Padre del Trota'

19 Gen, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661