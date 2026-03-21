Cordoglio della Lega Abruzzo per la scomparsa di Umberto Bossi

I dirigenti, gli amministratori e i militanti della Lega Abruzzo esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore del partito. "Umberto Bossi ha dato vita a un movimento politico, costruendo una comunità fondata su sacrificio, militanza e idee. Ha lasciato al Paese una classe dirigente di spessore, che ha saputo rinnovare e attualizzare il suo progetto politico. È stato un grande leader che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra Nazione. Spetta a noi il compito di proseguire nel solco della sua passione e del suo impegno. Ai familiari rivolgiamo un abbraccio sincero e la nostra più sentita vicinanza in questo momento di dolore, estendendo il pensiero a tutti i militanti e a quanti gli hanno voluto bene". Così Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo.

I del fondatore della Lega, morto a 84 anni all'ospedale di Varese, si terranno domani a Pontida. Il rito si terrà alle ore 12.