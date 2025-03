Morte Andrea Prospero, c’è un sospettato

Ci sono degli sviluppi giudiziari sul ‘caso’ di Andrea Prospero, il giovane di 19 anni di Lanciano trovato senza vita in un appartamento a Perugia. Da questa mattina c’è un sospettato per quella morte stranissima, avvenuta il 29 gennaio scorso, a seguito dell’assunzione di un mix letale di farmaci e barbiturici ed in un appartamento preso in affitto con delle carte di credito intestate al deceduto e di cui nessuno, nemmeno i genitori, conoscevano l’esistenza. Si tratta di un giovane della provincia di Roma ora agli arresti domiciliari con l’ipotesi di accusa di istigazione o aiuto al suicidio. Questa mattina, come comunicato dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, è stata eseguita l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari a suo carico. Ricordiamo che Prospero era sparito cinque giorni prima del ritrovamento del corpo. Durante le perquisizioni gli agenti della polizia del capoluogo umbro hanno trovato cinque telefoni e decine di sim. Ulteriori circostanze che, come denunciato dalla famiglia, aprono seri dubbi sulla morte naturale di questo ragazzo strappato alla vita ed all’affetto dei cari troppo presto.