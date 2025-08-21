Frase del giorno

21 Ago, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Multe a Pescara: nel 2025 già incassati 7,8 milioni

Multe a Pescara: nel 2025 già incassati 7,8 milioni

In Abruzzo, il totale complessivo delle entrate da sanzioni del Codice della strada supera i 66 milioni di euro

Multe a Pescara: nel 2025 già incassati 7,8 milioni

In Abruzzo, il totale complessivo delle entrate da sanzioni del Codice della strada supera i 66 milioni di euro. Nel dettaglio, la provincia di Pescara guida la classifica regionale con 34,5 milioni di euro, seguita da Chieti con 15,8 milioni, Teramo con 10,2 milioni e L’Aquila con 5,9 milioni. Guardando ai singoli anni, nel 2023 Pescara ha incassato 13,3 milioni, Chieti 7 milioni, Teramo 4 milioni e L’Aquila poco più di 2 milioni. Nel 2024 i valori sono rimasti stabili: Pescara 13,2 milioni, Chieti 6,4 milioni, Teramo 4,4 milioni e L’Aquila 2,9 milioni. Nel 2025, infine, gli incassi sono stati più contenuti: Pescara 7,8 milioni, Chieti 2,3 milioni, Teramo 1,7 milioni e L’Aquila 979 mila euro.

Nella classifica nazionale spicca Rocca Pia, in provincia dell’Aquila, che nel 2024 ha incassato circa 281mila euro a fronte di meno di 200 abitanti: il valore pro-capite è tra i più alti d’Italia. Un dato che conferma come siano spesso i piccoli comuni turistici o situati lungo arterie strategiche a registrare gli incassi medi più elevati.

Il rapporto pro-capite, va precisato, non corrisponde all’importo pagato da ciascun residente, ma rappresenta il rapporto tra popolazione e totale incassato. In molti casi, infatti, le multe sono comminate ad automobilisti di passaggio o turisti.

Tags: Multe 2024 2023 2 agosto Sanzioni ultime notizie ultime notizie abruzzo

Vedi anche

Vendute a Pescara oltre mille case (+9,4%)
Economia

Vendute a Pescara oltre mille case (+9,4%)

18 Feb, 2025
Carabinieri forestali: il bilancio di un’anno di attività
Cronaca

Carabinieri forestali: il bilancio di un’anno di attività

07 Feb, 2025
Affitti brevi: in Abruzzo una struttura su quattro non in regola
Turismo

Affitti brevi: in Abruzzo una struttura su quattro non in regola

13 Gen, 2025
Multe stradali: dal 2025 rischio nuova stangata per automobilisti
Attualità

Multe stradali: dal 2025 rischio nuova stangata per automobilisti

14 Nov, 2024
Il mare di Pescara merita la Bandiera Blu 2024
Ambiente

Il mare di Pescara merita la Bandiera Blu 2024

16 Mag, 2024
Multe col T-Red: da marzo 2023 a marzo 2024 sono state 63.936
Cronaca

Multe col T-Red: da marzo 2023 a marzo 2024 sono state 63.936

13 Mag, 2024
Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina
Cronaca

Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina

04 Mag, 2018
Ultime notizie da Giulianova: 8 arresti in Comune ed alla Asl per presunta corruzione
Cronaca

Ultime notizie da Giulianova: 8 arresti in Comune ed alla Asl per presunta corruzione

23 Mag, 2017
Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa
Salute

Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa

22 Mag, 2017

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661