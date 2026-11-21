Non semplici alberi, ma una risposta concreta ai cambiamenti climatici. Alla vigilia della Giornata nazionale degli alberi, la Giunta comunale approva la delibera di indirizzo sul primo stralcio operativo del Piano del Verde Urbano e dà il via a un percorso ambizioso: cinquemila nuove piantumazioni entro la fine della consiliatura. Il primo passo è immediato e riguarda circa 200 nuove piante distribuite in tutta la città, chiamate a sostituire gli esemplari abbattuti negli ultimi anni per ragioni di sicurezza o fitosanitarie.

Tre le linee d'azione subito attivabili. La prima riguarda le scuole: nuove aree verdi e messa a dimora di alberi in accordo con i dirigenti scolastici, con il supporto dell'Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. Si parte con circa 160 alberi, cinque per istituto, già dai prossimi giorni. La seconda coinvolge i cantieri pubblici: piantumazioni e sistemazioni a verde nelle aree interessate dai lavori, dal Nido di via Smirne a via Amiterno, da via Vernia a piazza Trento e Trieste fino al Terminal. La terza è la campagna "Dona un albero", aperta a cittadini, associazioni, aziende ed enti no profit, che si accompagna al progetto pilota "Radici per Chieti – Natale 2026": gli stessi amministratori daranno il buon esempio, donando le prime piante alla comunità.

«Con questa delibera diamo avvio a un obiettivo prioritario della nostra Amministrazione: considerare il verde pubblico non come un semplice arredo urbano, ma come uno strumento strategico indispensabile per affrontare e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, contrastare le isole di calore e migliorare la qualità dell'aria», sottolinea il Sindaco Giovanni Legnini. «Chieti coglie e rilancia questa sfida ambientale, potenziando il proprio patrimonio verde e garantendo al contempo una manutenzione costante di quello esistente. Invito tutta la città, le associazioni e soprattutto chi esegue lavori sul nostro territorio: donate alberi alla comunità o completate con nuove piantumazioni gli interventi realizzati, proprio come già diverse imprese stanno facendo con grande sensibilità civica. Noi amministratori saremo i primi a dare il buon esempio a Natale con Radici per Chieti. Un ringraziamento sentito ai Carabinieri forestali».

Il Piano nasce dalla volontà di non calare dall'alto le scelte, ma di trasformarle in un laboratorio di partecipazione. «Abbiamo voluto che diventasse un vero laboratorio di partecipazione e cittadinanza attiva, un atto di manutenzione e tutela capace di guardare al futuro della città e della comunità», aggiungono gli assessori proponenti Fabio Stella e Marco Femminella. «Con la campagna Dona un albero, il coinvolgimento diretto degli studenti e l'iniziativa pilota Radici per Chieti trasformiamo la tutela ambientale in un gesto concreto di responsabilità collettiva. Coinvolgeremo anche le realtà associative e del terzo settore nella costruzione del Piano definitivo, perché prendersi cura degli alberi significa prendersi cura della salute, della bellezza e del futuro della nostra comunità».

L'obiettivo è duplice: da un lato rimpiazzare gli esemplari rimossi rispettando, ove possibile, le medesime specie per preservare l'identità dei viali e dei quartieri; dall'altro assicurare cura, censimento aggiornato e pieno attecchimento delle nuove piante, accanto alla manutenzione ordinaria del verde esistente. Prezioso, in questo percorso, il consolidamento della collaborazione con il Comando Unità Forestali dell'Arma dei Carabinieri, che affiancherà il Comune soprattutto nei progetti con le scuole.

«Un atto concreto che unisce tutela ambientale, educazione civica e partecipazione e ci consente di usufruire della competenza dei Carabinieri forestali», sottolineano l'assessora all'Istruzione Capriotti e le consigliere comunali Desirè Lasca e Alberta Giannini, con delega alla Forestazione urbana. «Vedere crescere una pianta adottata insieme alle famiglie e ai quartieri significa insegnare concretamente la cura del bene comune e costruire, giorno dopo giorno, una Chieti più verde, accogliente e attenta alla qualità della vita».