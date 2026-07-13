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Italia Nostra a Legnini: "Imprescindibile il collegamento viario tra Centro e lo Scalo"

Tra gli obietivi ricordati al sindaco di Chieti anche il regolamento per il verde urbano e l'impegno a fermare il consumo di suolo urbano

Italia Nostra a Legnini: "Imprescindibile il collegamento viario tra Centro e lo Scalo"

La sezione di Italia Nostra di Chieti ha incontrato il Sindaco Giovanni Legnini, al fine di ricordare alcune azioni da intraprendere per la Città. Tra gli obiettivi proposti ci sono: il Regolamento del Verde Urbano; l’imprescindibile collegamento viario e sociale tra Chieti Scalo e il Centro Storico cittadino, attraverso l’Università e le numerose realtà culturali; l’impegno di fermare il consumo di suolo; di contrastare la nascita di nuovi centri commerciali, già numerosi sul territorio; l’intento di valorizzare gli Alberi monumentali sparsi per la città, l’attivazione di un Centro d’informazione turistica, il riconoscimento del “Viale Monumentale” di Cipressi secolari della Strada Statatle Tiburtina-Valeria. “Il vostro programma è il mio programma” ha detto il primo cittadino teatino, anzi rilanciando con le proposte di piantare 5000 alberi/anno, “albero giusto al posto giusto”; il progetto di creare orti urbani demaniali e l’intento di organizzare quanto prima un incontro con la Consulta delle Associazioni presenti in Città. "Si è trattato di un confronto estremamente positivo, conclusosi con l’accordo di partecipare ai prossimi eventi organizzati da Italia Nostra. In conclusione non ci resta che ringraziare e augurare buon lavoro al Sindaco e ai suoi Assessori", queste le parole di Caterina Artese e Daniela Frullini, rispettivamente presidente e segretario dell'associazione.
 

Tags: Chieti Italia nostra Daniela frullini Caterina artese Legnini

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