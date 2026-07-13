“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Italia Nostra a Legnini: "Imprescindibile il collegamento viario tra Centro e lo Scalo"
Tra gli obietivi ricordati al sindaco di Chieti anche il regolamento per il verde urbano e l'impegno a fermare il consumo di suolo urbano
La sezione di Italia Nostra di Chieti ha incontrato il Sindaco Giovanni Legnini, al fine di ricordare alcune azioni da intraprendere per la Città. Tra gli obiettivi proposti ci sono: il Regolamento del Verde Urbano; l’imprescindibile collegamento viario e sociale tra Chieti Scalo e il Centro Storico cittadino, attraverso l’Università e le numerose realtà culturali; l’impegno di fermare il consumo di suolo; di contrastare la nascita di nuovi centri commerciali, già numerosi sul territorio; l’intento di valorizzare gli Alberi monumentali sparsi per la città, l’attivazione di un Centro d’informazione turistica, il riconoscimento del “Viale Monumentale” di Cipressi secolari della Strada Statatle Tiburtina-Valeria. “Il vostro programma è il mio programma” ha detto il primo cittadino teatino, anzi rilanciando con le proposte di piantare 5000 alberi/anno, “albero giusto al posto giusto”; il progetto di creare orti urbani demaniali e l’intento di organizzare quanto prima un incontro con la Consulta delle Associazioni presenti in Città. "Si è trattato di un confronto estremamente positivo, conclusosi con l’accordo di partecipare ai prossimi eventi organizzati da Italia Nostra. In conclusione non ci resta che ringraziare e augurare buon lavoro al Sindaco e ai suoi Assessori", queste le parole di Caterina Artese e Daniela Frullini, rispettivamente presidente e segretario dell'associazione.