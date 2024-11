Come si vive in Abruzzo? A rivelarlo è uno studio commissionato dal quotidiano economico Italia Oggi, in collaborazione con l’Università La Sapienza, che ha realizzato l’indagine sulla Qualità della Vita 2024. sulla base dell’analisi di molti parametri, i principali dei quali sono: servizi, soglia di reddito, infrastrutture, vitalità del tessuto produttivo.

Di seguito alcuni dati utili sulla Regione Abruzzo. La provincia di Pescara è la prima delle abruzzesi nella classifica italiana sulla qualità della vita collocandosi al 54esimo posto. Segue la provincia di Teramo al 57esimo posto, poi quella di Chieti al 66esimo e infine L'Aquila, che si posiziona al 69° posto su 107 province esaminate.

In particolare, L’Aquila, nelle nove dimensioni d’analisi si posiziona:





Affari e lavoro: 69° posto



Ambiente: 47° posto



Reati e sicurezza: 16° posto



Sicurezza sociale: 86° posto



Istruzione e formazione: 61° posto



Popolazione: 73° posto



Sistema salute: 10° posto



Turismo: 50° posto



Reddito e ricchezza 68° posto



Ma la 26ª edizione della ricerca, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, conferma il divario tra province del Centro-Nord e Sud e Isole.







Per leggere lo studio completo è possibile cliccare su questo link